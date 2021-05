Durante la conferencia de prensa realizada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) este lunes, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, fue consultado sobre si considera que la ministra de Defensa, Nuria Esparch, debería continuar en el cargo tras el ataque terrorista ocurrido en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde fueron asesinadas 16 personas.

En un primer momento, el representante del Minsa indicó que el Gobierno no encontraba “ninguna relación” entre el atentado y la gestión de la ministra; sin embargo, luego se corrigió y aseveró que lo sucedido no motivaría a hacer cambios en el gabinete.

“ No he dicho que no tenga nada que ver, lo que he dicho es que eso no motivaría necesariamente un cambio en la cartera ”, recalcó a la prensa.

En otro momento, el ministro mencionó que la situación en dicha área es complicada y sugirió intensificar las políticas de promoción de las actividades productivas, tal como sucedió en el Huallaga, lugar donde se mantuvo oculto por 28 años el senderista Florindo Eleuterio Flores Hala, alias ‘Camarada Artemio’, quien fue capturado en 2012.

“ La situación del Vraem es bastante compleja, no solo por las condiciones geográficas, sino por las dificultades de cercanía o intervención de las FF. AA. y policiales. Recordemos que una situación similar se vivía en el Huallaga y con estrategias se logró cambiar totalmente la situación”, dijo.

“En el caso del Vraem, lo que obviamente se requiere es intensificar las políticas de promoción de las actividades productivas para que las poblaciones vean, como sucedió en el Huallaga, con la producción del cacao y otros productos comerciales muy rentables y abandonen el cultivo de la coca, pero a la vez (se necesita) la acción de las FF. AA. y policías para reducir a estos grupos”, agregó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.