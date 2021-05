La investigación que el Ministerio Público realiza al “Cártel de las Imprentas”

Del 2009 al 2015, en el Perú operó un cártel de empresas de impresión gráfica que se coludió y pagó sobornos a funcionarios del Ministerio de Educación (Minedu), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), municipalidades, y también a abogados y jueces.

La existencia de este cártel fue descubierto por la Comisión de Bolsa y Valores de Nueva York (SEC por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al realizar una auditoría a la empresa Quad/Graphics Inc., una compañía de servicios de impresión con sede en Wisconsin.

En los archivos contables y correos de los funcionarios de Quad/Graphics se describe toda la trama de corrupción en el Perú, en el mercado de imprentas, para contratos con el Estado.

Investigación penal

Parte de esta información llegó al Perú y motivó una investigación en Indecopi, cuyos resultados se conocieron el 5 de mayo, por “práctica colusoria horizontal” en licitaciones de servicios de impresiones gráficas de material educativo a nivel nacional, de enero del 2009 y agosto del 2015.

Hoy, La República revela que también se realiza una investigación fiscal por delitos penales que alcanza a directivos y representantes de Quad/Graphics Perú, Amauta Impresiones Comerciales-Editora El Comercio, Metrocolor y Corporación Gráfica Navarrete.

La investigación se desarrolla con carácter de reservada.

También se investiga a funcionarios del Minedu, INEI y de municipalidades que tuvieron participación en los contratos de impresión.

Libros escolares. Correos intervenidos en Estados Unidos describen pagos por más de 150 mil dólares para los contractos de impresión de libros en el Ministerio de Educación. Foto: difusión

Para la Fiscalía, al enterarse de que la existencia del cártel se había descubierto en EE. UU., los involucrados en el Perú acudieron y entregaron información al Indecopi, con el objetivo de que todo pase como un asunto administrativo.

La investigación en EE. UU. se inició el 2016. Al año siguiente, 2017, el Indecopi empezó a requerir información a las imprentas peruanas por contratos con el Estado. El 26 de setiembre del 2019, ante la SEC y el Departamento de Justicia, Quad/Graphics acuerda el pago de una millonaria multa.

Dos semanas después, el 7 de octubre del 2019, Indecopi formaliza el inicio del procedimiento sancionador por prácticas colusorias en el mercado de impresión gráfica. El 4 de noviembre del 2019, el ejecutivo de Metrocolor Sandro Urbina reconoce los cargos y ofrece pagar una multa. Más de un mes después, el 17 de diciembre del 2019, Amauta Impresiones-Editora El Comercio también admiten los cargos y se acogen al programa de clemencia.

“Esto no es solo un tema de concertación de precios, la información que viene de EE. UU. habla de actos colusorios y sobornos a funcionarios públicos e incluso a jueces. Aquí hay una mafia como el ‘Club de la Construcción’”, señalan en la Fiscalía.

Las investigaciones de la Fiscalía peruana son por delitos de organización criminal, soborno internacional, colusión agravada y cohecho, entre otros ilícitos por definirse, contra los que resulten responsables.

Fraude en Nueva York

Quad/Graphics es una compañía de impresión con sede en Wisconsin, que en julio del 2010 adquirió la empresa canadiense World Color Press. Esto le permitió ampliar sus operaciones en el extranjero, incluyendo Lima.

Su crecimiento internacional motivó que a mediados del 2016 la SEC revisará sus libros contables y descubriera las prácticas de soborno internacional. Luego de tres años de investigación, el 2019, Quad/Graphics se acogió a pagar una multa para evitar el proceso penal “por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por esquemas de soborno y encubrimientos de larga data en Perú y China”.

Así, Quad/Graphics aceptó pagar hasta US$ 10 millones, unos S/ 37 millones al cambio actual, de lo cuales US$ 6,9 millones correspondió a devolución de ganancias ilícitas, más US$ 959.160 de interés y una multa civil de US$ 2 millones adicionales.

La resolución de la SEC que aprueba el acuerdo describe las prácticas generalizadas de soborno en Perú y China y ocultamiento de ventas comerciales en Cuba, informó a la prensa Tracy Price, subdirectora de la Unidad Nacional de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de la SEC.

Pago a funcionarios

La SEC señala que, al menos en 2011, Quad “contribuyó a los esquemas de soborno en curso en Perú para obtener negocios y resultados favorables en litigios fiscales. De acuerdo con los correos, el 2011, un jefe de Quad Perú fue abordado por un individuo con influencia en el Gobierno peruano que solicitó el pago de una “comisión” a cambio de un contrato en el INEI.

Posteriormente, del 2011 al 2016, los pagos de sobornos se extendieron a otras dependencias del Estado, e incluso a empleados de empresas privadas. “Los pagos indebidos se realizaron a través de cuatro proveedores fantasmas, que eran empresas de fachada de la misma persona”. Los sobornos en los contratos con el INEI fueron del 13% de cada contrato.

Estadística. Empresa gráfica pagaba el 13% de los contratos de impresión en el Instituto Nacional de Estadística (INEI). Foto: difusión

Según los archivos de Quad, los falsos proveedores fueron utilizados para pagar más de US$ 117.000 en sobornos a funcionarios del Minedu. Además, otros US$ 45.000 para evitar sanciones.

Como resultado, Quad se enriqueció injustamente con más de US$ 970.000. Los correos y directivos de Quad han declarado que esa práctica era habitual en las empresas del sector.

Soborno judicial

Los documentos obtenidos por la SEC también describen que entre el 2012 y 2014 Quad participó de un esquema de soborno judicial, a sugerencia de sus abogados peruanos, para evitar el pago de una multa de unos S/ 12 millones, que le impuso la Sunat por contratos con el Minedu.

“Alrededor del 2011, después de reveses en el juicio y a sugerencia de sus abogados, Quad Perú acordó utilizar el estudio de abogados para facilitar el pago de sobornos a jueces. Ese año se aprobó un pago extraordinario al estudio de abogados de US$ 20.000 con el propósito de sobornar a un juez. Alrededor del tiempo en que se pagó el soborno, en octubre del 2011, un Juzgado de Lima falló a favor de Quad Perú.

El 24 de julio del 2012, firmaron un contrato de “honorarios de éxito” por un pago de US$ 208.000 si el estudio de abogados ganaba el proceso con la Sunat. Además, el 11 de diciembre del 2012 se acordó el pago de una tarifa “extraordinaria” para que los abogados pudieran sobornar a un juez y detener la incautación de la Sunat.

El soborno pareció exitoso, pues el 13 de diciembre del 2012 la Sunat concedió un recurso para paralizar las incautaciones de las cuentas. El 14 de diciembre del 2012, la firma de abogados emitió una factura por US$ 50.504 describiendo sus servicios como “asesoramiento durante el proceso de ejecución coactiva y en la obtención de una medida de cautelar”.

En abril del 2013, el bufete de abogados emitió una factura por US$ 407.100 para financiar los sobornos a los jueces. Quad Perú aceptó y transfirió parte del dinero desde una cuenta en Miami, Florida, a una cuenta en Lima. El 7 de junio del 2013, los abogados devolvieron US$ 173.181, al fracasar el intento de soborno.

En octubre del 2013, Quad Perú realizó otro pago de US$ 108.488 a los abogados. Según la factura, dicho pago fue el “éxito en el trámite de un contencioso administrativo relacionado con la Sunat”. El caso concluyó en marzo del 2018, cuando la Corte Suprema de Perú resolvió a favor de Quad Perú.

Al corrupto, no lo toques

La SEC describe que en una reunión de administración realizada en Lima se bromeó sobre los sobornos, al discutir problemas de desempeño de ventas.

Un ejecutivo dijo que sobre las operaciones en Lima se podría cambiar todo, menos al jefe ejecutivo de ventas, porque él era la clave para los contratos con el Minedu “por sus esfuerzos corruptos para ganar esas ventas”.

Indecopi pone multas por 46,6 millones

El 5 de mayo último, el Indecopi resolvió que las empresas de impresión más importantes del país: Metrocolor, Corporación Gráfica Navarrete, Quad/Graphics Perú y Empresa Amauta Impresiones Comerciales-Editora El Comercio, formaron un cártel para repartirse los servicios de impresión de textos escolares del Minedu.

Indecopi precisa que los directivos de estas empresas se reunían en hoteles, restaurantes y cafeterías para concertar su participación en las licitaciones.

Indecopi impuso multas por más de S/ 46 millones a las empresas Amauta-El Comercio, Metrocolor, Navarrete y Quad/Graphics. Además, más de S/ 655.000 mil a los directivos Renzo Mariátegui, Guillermo Stanbury, Javier Wong, Brigitte Portocarrero, Pedro Isasi, Emilio Presentación, Carlos Ramos y Juan José Monteverde.

El Comercio-Amauta ha planteado ser exonerado del pago de la multa por unos S/ 20,5 millones, por su cooperación en la investigación.

Resolución indecopi

El Indecopi estableció que había una concertación de las empresas de impresión gráfica para adjudicarse y distribuirse los contratos en el Estado.

