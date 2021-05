Cevallos: La pandemia ’'no ha sido un psicosocial’' como afirmó José Recoba

El integrante del equipo técnico de Perú Libre en temas de salud, Hernando Cevallos, criticó las propuestas de Fuerza Popular para enfrentar las consecuencias del coronavirus en nuestro país. Cevallos recordó el episodio en el que Jesús Recoba, miembro del equipo trabajo de Keiko Fujimori, afirmó que la pandemia era psicosocial.

¨Quiero referirme a lo que realmente ha significado la pandemia para el pueblo peruano. Son más de 70.000 las muertes y 1000 los trabajadores de salud afectados y fallecidos por la pandemia. Y la pandemia no ha sido un psicosocial como el doctor Recoba señaló alguna vez¨, fueron las palabras de Cevallos durante su intervención en el debate.

La declaración a la que hace mención Cevallos sucedió el año pasado. Tras difundirse esta opinión, José Recoba sostuvo, en una entrevista para El Comercio, que la manifestación en la que califica a la pandemia como psicosocial sucedió en una conversación privada.

¨Esta fue una consulta que me hizo la mamá de un paciente por el temor, la psicosis que se ha generado en torno al coronavirus y le di una opinión personal que no esperé que sea compartida por la señora¨, declaró en ese entonces Recoba.

Por otro lado, Hernando Cevallos sostuvo que la salud debe convertirse en un verdadero derecho y que el Estado se responsabilice de ella. Además, responsabilizó a los integrantes de Fuerza Popular de desacreditar a las vacunas contra la COVID-19.

¨La salud debe ser tratada con criterio científico. No podemos engañar al pueblo peruano, diciendo que las vacunas no sirven. No podemos negar el pasado y ocultar a los que dijeron eso y son parte del equipo técnico de Fuerza Popular. Para enfrentar la pandemia debes tener autoridad moral. Fuerza Popular no la tiene¨, sentenció Cevallos.

