Sagasti sobre mejoras en educación: “Las cosas no se hacen por decreto”

El presidente de la República, Francisco Sagasti, remarcó que la mejor manera para solucionar los problemas de la educación en el país no es realizando reformas por decreto, sino con metas que sean realizables y adaptadas a la realidad.

“Tenemos que ver la manera de mejorar la formación de nuestros docentes, mejorar sus remuneraciones. Y la cosa no es decir: hay que, se debe dar el 6% del presupuesto de la República o el 6% del PBI a educación. Las cosas no se hacen por decreto. Esa es una de las cosas que me preocupa mucho” , mencionó Sagasti en entrevista para RPP.

Asimismo, el primer mandatario enfatizó en que promover una ley no es necesariamente sinónimo de una mejoría automática; por tanto, se tiene que ser sensato en ese aspecto.

“Lo he dicho cuando era congresista: el dar una ley no significa que automáticamente se va a cumplir o se puede cumplir. Uno tiene que dar leyes que sean sensatas y que sean adaptadas a la realidad, que pongan la valla un poquito más alta, pero que no la pongan en un nivel que sea imposible de cumplir”, agregó.

El jefe de Estado se refirió también a las mejoras en el campo de ciencia y tecnología, y criticó la desorganización institucional del estado, así como también el hecho de considerar que la solución inmediata es la creación de nuevos ministerios.

“Tenemos un organismo rector, que es el Concytec, para ciencia y tecnología de todo. Pero también hay un organismo rector para innovación agraria, que es diferente y no necesariamente coordinan. Entonces tenemos un pequeño zafarrancho. Y hay algunos que creen que creando un ministerio se resuelve todo ”, finalizó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.