Yarrow a López por ataques a la prensa: Lo invocaría a deslindar

Norma Yarrow, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, se refirió a las publicaciones en redes sociales de Rafael López contra una periodista, e indicó que invocaría al excandidato presidencial a “deslindar” de dichos ataques.

“Yo no voy a hablar por Rafael López Aliaga. Nosotros somos un partido que tenemos voz propia. Rafafel López Aliaga en su momento deslindará lo que él ha escrito. Yo lo invocaría (a deslindar) . Yo lo tendré que conversar con mi partido y bancada. Yo no puedo suscribir algo que no esté escrito ni algo que yo no esté de acuerdo”, declaró a RPP.

La también virtual congresista por Renovación Popular señaló que en su partido existe libertad de expresión al igual que en los medios de comunicación. Sin embargo, apuntó que el contexto actual los ánimos están “un poco encendidos”.

“ Todos estamos con los ánimos un poco encendidos por la situación misma que vive el país . No solamente tenemos un problema de pandemia, sino de elecciones. Una segunda vuelta bastante compleja, con un candidato que, personalmente (creo), está demostrando una inestabilidad emocional hasta en sus propuestas”, comentó.

Además, intentó justificar al empresario de los trenes al mencionar que durante la campaña de la primera vuelta fue “golpeado” por determinados medios. “El señor López Aliaga ha sido golpeado por alguna prensa. Hay que entender también la otra parte”, excusó.

“Castillo da instrucciones para que la prensa no se acerque a él”

En otro momento, Yarrow habló acerca de la agresión a periodistas por parte de simpatizantes del candidato Pedro Castillo, de Perú Libre, y afirmó que el docente establece que los medios de comunicación “no se le acerquen”.

“No disculpo ni avalo ningún tipo de agresión y mucho menos a los seres humanos, profesionales, periodistas, que están en estos momentos siguiendo al señor Castillo. Lo que yo veo en el señor Castillo es que da instrucciones para que la prensa no se acerque a él . ¿Qué entrevistas ha aceptado él? ¿Por qué no se sienta a debatir, a conversar sobre su plan de gobierno?”, cuestionó.

Por su parte, tras lo ocurrido, Castillo Terrones rechazó los ataques a la prensa que ocurrieron durante su mitin en Ayacucho y se solidarizó con la periodista Stephanie Medina, quien fue agredida por personas que llevaban banderolas en apoyo del maestro de escuela.

“Expreso mi solidaridad con estos hombres y mujeres que hacen su trabajo en la prensa. Hombres de lucha que nos acompañan, en especial a nuestra compañera Stephanie. Deslindamos todo tipo de actitudes que va en contra de la libertad de prensa”, expresó en un video compartido en sus redes sociales.

