Militares quieren tener un rol activo en las elecciones

Una serie de críticas ha generado la carta que la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (ADOGEN) envió al presidente Francisco Sagasti, en la que pone en duda la normal realización de la segunda vuelta electoral, y pide al presidente “disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional” en caso de disturbios el próximo 6 de junio.

En la misiva, esta organización que reúne a altos oficiales en retiro de las tres Fuerzas Armadas señala que existe el riesgo de manifestaciones y levantamientos en caso el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, pierda la elección; e incluso, sin dar nombres, menciona que dirigentes y militantes de dicha agrupación hacen un llamado a no reconocer los resultados.

Asimismo, asegura que la primera vuelta estuvo manchada de malas prácticas y denuncias sobre el conteo de votos, y que de repetirse el 6 de junio, los candidatos podrían alegar un fraude electoral.

Frente a ello, ADOGEN plantea al jefe del Estado cambiar la norma electoral para que se entregue una copia del acta de escrutinio a las fuerzas del orden , la cual será guardada en custodia por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Indica que estas servirán para que organismos internacionales, como la OEA, puedan hacer un cotejo o reconteo si se producen denuncias de fraude. Es decir, quieren que sean deliberantes.

General. Presidente de la ADOGEN, Wilson Urteaga Cabrera. Foto: difusión

Al respecto, el jefe de la Misión para Perú de IDEA Internacional, Percy Medina, señaló que no está en manos del presidente de la República disponer la entrega de una copia del acta a nadie que no esté expresamente señalado en la ley. Recalcó que ese cambio le compete al Congreso.

Recordó que hemos tenido esa disposición, pero se modificó porque carecía de sentido en un Estado democrático de derecho. “Antes la ley establecía que una de las copias iba a las Fuerzas Armadas y eso se modificó, pues estas solo tienen la función de colaborar con la seguridad y no cumplen ninguna función electoral”, dijo.

Por su parte, el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, expresó que es preocupante e irresponsable que se deslice la idea de un riesgo de fraude, argumentando irregularidades en la elección del 11 de abril pasado.

“Eso hay que rechazarlo. La primera vuelta fue absolutamente correcta. Hubo incidentes, pero fueron sobre temas de gestión y no sobre el proceso” , indicó.

Advirtió que plantear soluciones ilegales, sabiendo que no son viables, se puede estar usando como una trampa, y decir a la opinión pública que el Gobierno está apoyando un posible fraude al no escuchar sus sugerencias.

Una irresponsabilidad

El abogado experto en temas constitucionales Roberto Pereyra calificó la carta enviada el 18 de mayo al presidente Sagasti de desproporcionada e irresponsable, pues incentiva la polarización y “promueve escenarios de enfrentamientos armados entre la población civil”.

“Han hecho una acusación temeraria al señalar un peligro de fraude, porque no ha existido ninguna denuncia seria más allá de una respuesta airada de algún candidato presidencial. Es grave que se esté cuestionando el sistema electoral sin ninguna base real”, manifestó.

Concordó en que el jefe del Estado no tiene la facultad de modificar leyes electorales, pero acotó que tampoco ahora puede hacerlo el Parlamento. “Todos sabemos que los procesos electorales se rigen por normas preexistentes, en el camino no se pueden hacer modificaciones, menos como la que plantea esta asociación, que la hace desde un presupuesto falso, pues no hay cuestionamientos razonables al sistema electoral”, aseguró.

Comentó que solo hay críticas de algunos seguidores de algunos candidatos porque el resultado no les favoreció.

El documento de la ADOGEN es firmado por el teniente general de la FAP Wilson Urteaga Cabrera, quien en 1998 fue secretario general del entonces ministro de Defensa, general Julio Salazar Monroe, condenado por los crímenes de La Cantuta.

Reacciones

Percy Medina, IDEA Internacional

“No está en manos del presidente disponer la entrega de una copia del acta a nadie que no esté señalado en la ley. Antes una copia iba a las FFAA y se modificó, pues no cumplen función electoral”.

Roberto Pereyra, abogado constitucional

“Es una carta que incentiva más la polarización en lugar de llamar a la calma. Y sin fundamento real pone en tela de juicio el sistema electoral. Es una carta desproporcionada e irresponsable”.

Enfoque

Plantean una salida ilegal, por Iván Lanegra de Transparencia

Nos preocupan las referencias a supuestos indicios de malas prácticas en la primera vuelta, que es falso. Tanto la Misión de Observadores de la OEA como Transparencia hemos visto todo lo contrario. La OEA destaca el trabajo de las autoridades y funcionarios de las instituciones electorales en Perú que llevaron adelante sus labores en medio de un contexto de enorme complejidad marcado por la pandemia.

Pero ellos insinúan que hay un riesgo de fraude y plantean como salida algo ilegal porque el presidente no puede variar la ley electoral para darle una copia del acta a las Fuerzas Armadas. Es competencia del Congreso, que tampoco puede hacerlo ya, pues en setiembre del año pasado venció el plazo para hacer cambios en las reglas para esta elección.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.