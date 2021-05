El pleno del Congreso de la República de este viernes 21 de mayo pone en debate diversas iniciativas legislativas, entre las que destacan las reformas sobre la cuestión de confianza y el retorno a la bicameralidad.

Pleno del Congreso | EN VIVO

En Vivo: Pleno del Congreso debate reformas de cuestión de confianza y bicameralidad 09:59 Sustentan proyectos sobre la Ley de Nacionalidad Luis Valdez, presidente de la Comisión de Constitución sustena proyectos de ley que proponen la modificación del artículo 8 de la ley 26574, ley de nacionalidad. 09:58 Se exonera de segunda votación Se exonera de segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Vivienda que declara de necesidad pública el saneamiento físico y legal y la titulación de los predios que ocupan asentamientos humanos en el distrito de alto Larán, en Chincha. 09:53 Dictamen se aprueba en primera votación Aprueban en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Vivienda que declara de necesidad pública el saneamiento físico y legal y la titulación de los predios que ocupan asentamientos humanos en el distrito de alto Larán, en Chincha. 09:48 Dictamen de Vivienda pasará a votación Tras el debate, los parlamentarios marcarán asistencia para proceder con la votación del dictamen sobre saneamiento físico legal y titulación de predios que ocupan los centros poblados del distrito de Alto Larán, en Chincha. 09:47 Congresista Arapa exhorta a candidatos a no usar símbolos patrios El congresista Arapa Roque toma la palabra para indicar que apoyará la propuesta que proviene de la Comisión de Vivienda. Por otro lado, también se refirió a los candidatos presidenciales que disputan la segunda vuelta: "Exhortar que ningún candidato a la presidencia de la República debe hacer uso para campaña de los símbolos patrios porque eso es sagrado para el país". 09:23 Sustentan dictamen sobre saneamiento y titulación de predios en Chincha El primer tema que tratarán en la sesión plenaria es el proyecto de ley sobre saneamiento físico legal y titulación de predios que ocupan los centros poblados del distrito de Alto Larán, en Chincha. 09:21 Comienza el pleno del Congreso de la República Inicia el pleno del Congreso. El congresista Carlos Almerí (Podemos) toma la palabra para referirse a los medios de comunicación. "No aticemos odios", indicó.

Nota previa

El pleno del Congreso de la República fue convocado para este viernes 21 de mayo a fin de debatir diversas iniciativas legislativas, entre las que destacan las reformas sobre la cuestión de confianza y el retorno a la bicameralidad.

Dichas reformas requieren de su aprobación en dos legislaturas, por lo que esta sería una de las justificaciones para la realización de un periodo más, tal como propuso la parlamentaria Arlette Contreras semanas atrás. No obstante, el tema no fue incluido en la agenda de la sesión plenaria porque no alcanzó el respaldo necesario en la última reunión de la Junta de Portavoces.

La presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, refirió que entre las reformas constitucionales que plantean los congresistas existen temas de gran relevancia. Afirmó que cada uno de ellos debe ser analizado y debatido de manera oportuna.

“Hay temas importantes que están dentro de las reformas, pero debe haber una evaluación correcta, con el tiempo necesario a fin de garantizar la deliberación. Hoy estamos contra el tiempo, se requiere un amplio debate para ello “, declaró a La Mula el último miércoles.

Además, Vásquez Chuquilín comentó que estas modificaciones tendrían que ser vistas en una nueva legislatura, propuesta que ha alcanzado el respaldo de determinadas bancadas. Precisó que uno de los temas principales a evaluar en la cuarta gestión del actual Congreso sería el retorno al sistema bicameral.

“ Uno de los temas fundamentales que se quiere plantear es la bicameralidad , pero en reformas de nuestro sistema a la bicamericalidad supondría tocar aspectos como la cuestión de confianza, vacancia por incapacidad moral. Entran varios temas importantes que están pendientes desde hace mucho tiempo”, sostuvo.

Acuerdos del último pleno

El último jueves también se llevó a cabo el pleno del Congreso. Durante la sesión, la representación nacional aprobó la norma que garantiza la velocidad mínima de conexión a internet y el monitoreo de la prestación del servicio de internet a favor de los usuarios.

Otro de los puntos en donde hubo acuerdo de los legisladores fue en la la ley del ejercicio profesional del nutricionista, que tiene la finalidad de regular esta actividad en el marco de los alcances de la Ley General de Salud.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.