Chimbote: declaran persona no grata a científico Modesto Montoya

El último 19 de mayo, el físico nuclear Modesto Montoya, miembro del equipo técnico de Perú Libre, mostró su apoyo al candidato presidencial Pedro Castillo a través de una serie de palabras que fueron criticadas, principalmente, en Chimbote.

En aquella oportunidad, en entrevista a Canal N, refirió que Castillo es una persona de fiar debido a su cultura y su procedencia.

“Los hombres conocen a una cultura. Cuando un japonés dice algo, lo cumple. Cuando un alemán lo dice, lo cumple, porque es cultural. En el Perú hay varias culturas, la cultura de los criollos, esos como de la viveza criolla, pero los serranos tenemos otra forma de pensar. Somos hombres de palabra, eso es cultural. No es que le crea simplemente porque nació arriba, le creo a la cultura que conozco perfectamente, he sido educado por ellos”, aseguró Modesto Montoya.

Ante esto, fue consultado por Alejandro Toledo, exmandatario y figura política, y él relacionó a los chimbotanos con la “viveza ”.

”Yo soy de Chimbote, el señor Toledo es chimbotano, de cultura chimbotana. Yo conozco la cultura chimbotana y obviamente son otras cosas. (¿Y los chimbotanos son mentirosos?) No, no, él (Toledo) no pertenece a la cultura de la sierra, a la cultura de Chimbote que también la gente es criolla”, apuntó.

Por mayoría

En esa línea, este 21 de mayo, el Concejo Municipal aprobó por mayoría declarar persona no grata a Montoya . El pedido para que este tema entrara en la sesión ordinaria virtual fue presentado por el propio alcalde provincial del Santa, Roberto Briceño.

“Como chimbotano me siento indignado por los calificativos de este señor (...). No vamos a permitir este tipo de conductas y, por eso, los hemos declarado persona no grata en Chimbote. Además, le exigimos que se retracte por las declaraciones brindadas”, señaló el burgomaestre.

Los concejales consideraron que las frases fueron discriminatorias. En tanto, la comuna no descartó iniciar acciones legales contra el científico.