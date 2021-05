SNRTV tras agresión a periodistas: “Es una amenaza a la libertad de expresión”

El presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Jorge Baca, manifestó que la agresión a periodistas ocurrida durante actividad proselitista del candidato Pedro Castillo atenta contra la libertad de expresión.

“ Es una clara amenaza a la libertad de expresión y un atentado contra un derecho fundamental de todos los peruanos . La libertad de expresión no es una cuestión que los medios de comunicación debamos solamente defender, es un derecho que atañe a todos los peruanos. Es el derecho fundamental porque de él dependen todos los demás derechos”, declaró a Canal N.

Remarcó que estos ataques a las mujeres y hombres de prensa responden a que el docente cajamarquino ha tenido un discurso crítico y “reiterativo” contra los medios de comunicación que cubren la campaña electoral.

“ Lo que ha ocurrido ayer es producto de las declaraciones del candidato . El candidato ha hecho expresiones sin ningún fundamento y eso es lo que ha originado que la gente se levante y empiece a gritar lo que gritó y que agreda a la periodista que agredió”, agregó.

Baca señaló que Castillo Terrones no puede deslindar de la responsabilidad de lo ocurrido y que, pese a que quizás haya alguna discrepancia con determinados medios, no debería tener lugar este tipo de agresiones por simpatizantes del candidato de Perú Libre.

“ Ninguna cuestión justifica lo que ha ocurrido ayer y lo que viene ocurriendo con los periodistas que están haciendo cobertura de las actividades del señor Castillo. Podemos seguramente discutir o criticar determinada actitud de un medio, pero ninguna cuestión justifica la agresión”, explicó.

Castillo: “Rechazamos todo tipo de actitudes contra la libertad de prensa”

Luego de que se conociera lo sucedido contra integrantes de la prensa, Pedro Castillo emitió un pronunciamiento para expresar su solidaridad contra los agraviados y rechazar las actitudes que van en contra de la libertad de expresión.

“Expreso mi solidaridad con todos estos hombres y mujeres que hacen su trabajo en la prensa. Hombres de prensa, a las damas, en especial a la compañera Stefanie (Medina). […] deslindamos de toda actitud que va en contra de la libertad, como la libertad de prensa, la libertad de opinión, de información . Si hubo algunos casos exabruptos, rechazamos todo este tipo de actitudes y deslindamos todo este tipo de actos”, indicó.

El maestro de escuela no descartó que haya habido presencia de personas infiltradas durante su actividad proselitista en Ayacucho. Ello, deslizó, buscaría dañar su postulación a la presidencia en esta segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“ Como en toda lucha, puede haber algún infiltrado, alguna persona que no cree en la democracia , pero por nuestra parte no tendrán este tipo de actitudes. […] No se pueden permitir las agresiones vengan de donde vengan”, zanjó.

