Simpatizantes de Pedro Castillo agreden a periodistas en Ayacucho

Simpatizantes del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, arremetieron contra la prensa que cubría sus actos proselitistas en el interior del país, el último miércoles 19 de mayo.

Los hechos fueron registrados en un mitin en Huamanga, Ayacucho. Previo a la llegada del aspirante al evento, el maestro de ceremonias manifestó su rechazo a los medios de comunicación. “Ya saben qué canales hay que dejar de ver. No hay que dejarnos manipular por esos medios ‘mermeleros’ que malinforman, por esos programas basura, y no hay que permitir que nuestros hijos estén frente a la televisión”, dijo el animador.

Una de las reporteras agredidas de canal N dijo a La República: “El tema de prensa basura es de años, pero con el aspecto electoral hay un odio exacerbado a todos los medios. Yo sigo la campaña de Castillo esta segunda vuelta, pero a medida que se va intensificando la campaña, él ha ido dando sus discursos atacando a los medios”.

“Ahora ya pasamos de los gritos a los golpes, ayer (19 de mayo) cuando el maestro de ceremonias grita ‘medios mermeleros’ toda la gente empezó a vociferar, obviamente no iban a pegarle al medio, sino a los reporteros. En ese momento intentamos pasar entre la gente para grabar y me quisieron quitar el micro, cuando volteo me cayó una pata en la espalda y a mi camarógrafo un palazo”, expresó.

En medio de un mitin, el profesor cajamarquino durante su discurso dijo que revelaría “cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga”.

Por su parte, el grupo de campaña que trabaja con Castillo, luego de los sucesos, ofrecieron disculpas vía telefónica a una de las agraviadas.

Cabe precisar que el aspirante a Palacio de Gobierno se comprometió, hace algunas semanas, a respetar el trabajo de la prensa.

Castillo sobre agresión a periodistas: “Rechazamos este tipo de actitudes”

Frente a las imágenes difundidas, este 20 de mayo Castillo se pronunció en un video a través de sus redes sociales. El candidato negó haber azuzado a sus seguidores y dijo estar en contra de la violencia hacia los medios. Además, se solidarizó con la periodista, quien hizo pública la denuncia.

“Expreso mi solidaridad con estos hombres y mujeres que hacen su trabajo en la prensa. Hombres de lucha que nos acompañan, en especial a nuestra compañera Stephanie. Deslindamos todo tipo de actitudes que va en contra de la libertad de prensa”, indicó en un video compartido en sus redes sociales.

“En ningún momento se ha hecho una azuzación por parte de nosotros. No nos hemos dirigido a particularidades” (...) “Todo el país habla y me dice de la prensa ‘mermelera’. Creo que en este momento nadie debe sentirse aludido porque en todo caso si así fuere, creemos importante que esas cosas se tienen que hacer”, aseveró el líder de Perú Libre.

Por su parte el presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Jorge Vaca, sostuvo en canal N que la agresión con los trabajadores de prensa “es una clara amenaza a la libertad de expresión y un atentado contra el derecho fundamental de todos los peruanos”.

Asimismo, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó las agresiones violentas contra los periodistas y solicitó a ambos candidatos a no incentivar el odio en sus simpatizantes.