Valdez descarta reelección de congresistas en posible retorno a la bicameralidad

El presidente de la Comisión de Constitución y congresista de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, se pronunció sobre un posible regreso a la bicameralidad en el Parlamento y rechazó que sea un intento para que los actuales legisladores sean reelegidos.

Valdez señaló que hay una disposición dentro de su partido para que ninguno de los congresistas que se encuentra legislando en este periodo pueda llegar a un eventual Senado.

“ Eso (la reelección) queda descartado. Además, en mi condición de presidente de la Comisión, y (de ser) el único que podría modificar el dictamen en el debate del Pleno, garantizo que eso no va a suceder . Eso sí sería una reforma perversa, sería no pensar en el país. Esa posibilidad no está incluida (en el dictamen)”, manifestó en diálogo con RPP.

“Vamos a ser explícitos y una de las condiciones para sacar adelante la bicameralidad es excluir de manera expresa la posibilidad de que estos parlamentarios puedan acceder a postular al Senado” agregó.

Asimismo, Luis Valdez indicó que pese a que el último martes la Junta de Portavoces del Congreso decidió no priorizar el dictamen sobre una cuarta legislatura, planteada por su grupo de trabajo parlamentario, se debatirá de todos modos en el pleno.

En ese sentido, el legislador recordó que, hasta el momento, el Parlamento solo ha tenido 3 de las 10 legislaturas que tiene un Congreso regular. Por ello, aseguró que hay una necesidad de “reestructurar la forma de trabajo y el debate de las iniciativas”, como la bicameralidad y la cuestión de confianza,

Cambios en la cuestión de confianza

Además del pedido del retorno a la bicameralidad, Luis Valdez presentó una iniciativa en la que plantea modificar el mecanismo de la cuestión de confianza.

El punto más importante radica en la modificación del artículo 132. Actualmente, un ministro puede hacer cuestión de confianza y si se la deniegan, está obligado a renunciar y genera una crisis de gabinete. Según Valdez, el ministro ya no estaría obligado a renunciar, en caso de la denegatoria de una cuestión de confianza por un proyecto de ley.

