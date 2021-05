El extitular de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, consideró que la intención de aprobar reformas constitucionales, a pocos más de dos meses para concluir el mandato congresal 2020-2021, no tendría “el impacto que se requiere”.

Asimismo, para Tuesta, aprobar el retorno de la bicameralidad y la modificación de la cuestión de confianza —en una cuarta legislatura de tan solo un mes— “no tendría el efecto esperado” estando a puertas de una segunda elección el domingo 6 de junio.

“ Solo modificar el tema de la cuestión de confianza no va a tener el impacto que se requiere . Esto solo es una pieza de un conjunto. No se toma en cuenta los efectos que produce una medida separada del conjunto, no necesariamente es lo deseado, sobre todo, cuando estamos cerca de una segunda vuelta en donde los escenarios se proyectan”, manifestó este miércoles duranta una entrevista en canal N.

En esa misma línea, el también exjefe de la ONPE sostuvo que admitir la modificación de la cuestión de confianza en estos momentos sería “como tener una tuerca suelta”, por lo que se mostró en desacuerdo con esta intención de la Comisión de Constitución presidida de Luis Valdez (Alianza para el Progreso).

“ Personalmente, no estoy de acuerdo . Entiendo que es un momento difícil, que hay que hacer una modificación mayor a pesar de ser más dificultoso. Creo que justo en esta medida puede haber una mayoría, pero una insuficiente como para aprobarla”, acotó.

Por otro lado, sobre la reforma para la bicameralidad, el politólogo aseguró que en la actualidad esta sería una propuesta “desnaturalizada por el Congreso”, ya que, en su opinión, se aprobaría “con decisiones que no están necesariamente bien pensadas”.

“Incluso si fuera la que nosotros (en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política) presentamos, yo la vería poco viable. Parece que prevalece el deseo de permanecer en el Congreso de una manera distinta a la no reelección, cosa que está viéndose a las cosas negativas que esta tiene como su consecuencia”, añadió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional