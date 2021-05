Walter Aduviri: la gestión de Agustín Luque es nefasta e ineficiente

Walter Aduviri Calisaya, fue formalmente vacado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del cargo de gobernador de Puno. Se tomó esta determinación debido a que Aduviri cuenta con una sentencia consentida y ejecutoriada por un delito doloso. En el cargo solo se mantuvo siete meses. Lo sucedió su vicegobernador Agustín Luque, a quien cuestiona.

¿Cuál es la lectura sobre su vacancia, qué tendría que decir ahora alejado del poder?

En principio no he sido formalmente notificado. Solo he tomado conocimiento de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por los medios de comunicación. Me sorprende que el organismo electoral no haya tomado una decisión argumentada y fundamentada jurídicamente. He visto que emitió una hoja donde aprueba mi vacancia. Eso dice mucho de cómo se administra justicia electoral. En todo caso, esta decisión obedece a intereses políticos y económicos.

Está bien. Pero más allá de las formalidades está vacado.

Si. Pero no tengo ninguna notificación de los argumentos de fondo.

Pero para los entendidos en la materia, su vacancia era lo que se veía venir.

Respeto la opinión de las personas. Pero todo tiene su inicio en una sentencia manejada política y económicamente. A mí me sentencian con pruebas indiciarias. Pero a los grandes corruptos de este país, les crean el argumento de que no pueden condenarlos sino es con pruebas contundentes. Eso no significa que me quedaré con los brazos cruzados. Soy inocente e iré por la vía Constitucional a que quede sin efecto esa sentencia en mi contra. Iré a todas las instancias posibles.

Formalmente ya no es autoridad. Dejó el cargo a los seis meses. ¿Se siente frustrado porque no concretó sus retos como autoridad, como por ejemplo su plan Collasuyo?

Me siento normal. Pero en los pocos meses de gestión hice lo que nadie hizo. Se incrementó el presupuesto de S/ 200 millones a S/ 400 millones. Ningún gobierno regional hizo eso. Se hizo gestión para la construcción del hospital. Los logros son palpables y yo lo puedo demostrar a quien sea. De otro, el haberme alejado del poder no ha sido porque soy corrupto. Ha sido porque los poderes defacto encabezados por Martín Vizcarra, se coludieron con jueces y fiscales para sacarme del cargo. Para la justicia Aduviri, está bien sentenciado. Pero el corrupto Martín Vizcarra está libre. Contra mí pesa una sentencia politizada. Eso no es justicia.

¿Cuál será ahora su futuro político. Acabó la carretera de Walter Aduviri?

Política hacemos todos los días. (…). Nosotros vamos a seguir trabajando. No estuve preso por corrupto, ni por ser ladrón. Soy víctima del sistema de justicia manipulado.

¿Entonces siente orgullo por pisar la cárcel?

De ninguna manera. Yo he purgado condena de manera injusta. Vizcarra, con sus jueces y fiscales son culpables de la sentencia en mi contra.

¿Ahora lejos del poder cómo ves a tu sucesor Agustín Luque?

Es una gestión nefasta e ineficiente. Detrás de él hay lobbys, acuerdos bajo la mesa. Es parte del complot. Contrató al hermano del juez que me envió a la cárcel. Muchos que se han congraciado con Luque para traerme abajo trabajan con él con amplios poderes. La ciudadanía ya tiene una idea de lo que significa esa gestión.

La gestión de Agustín Luque, es pésima, según todos los analistas. Pero muchos creen que usted es culpable para que llegue al poder.

Las cosas hay que decirlas tal como son. Los jueces y fiscales han creado un escenario donde estaba privado de mi libertad. No podía caminar libremente (en la campaña) y la Corte Suprema nos dio la razón y asumí el cargo. Después nuevamente me envían a la cárcel. Han creado una circunstancia donde estaba atado políticamente. En medio de la esa coyuntura, a mis espaldas las bases eligieron de manera amañada a Agustín Luque... Pensar que me decía que lo vea como un padre y que en él confiara.