Vizcarra apela contra resolución que declaró improcedente su acción de amparo

El expresidente de la República Martín Vizcarra presentó una apelación contra la resolución emitida por el Poder Judicial que declaró improcedente su acción de amparo para deshacer su inhabilitación para cargos públicos por 10 años que aprobó el Congreso de la República por el caso Vacunagate.

Mediante sus redes sociales, Vizcarra reveló que este lunes 17 de mayo envió un documento al órgano jurisdiccional con el propósito de que se reconsidere la medida que presentó para poder ejercer su cargo de congresista de la República en el próximo Parlamento.

“ Hoy he presentado la apelación en contra de la arbitraria resolución emitida por el Poder Judicial . Esto no solo afecta mis derechos, sino también los derechos de 208.000 peruanos, quienes me eligieron para representarlos en el Parlamento. Por ello, la pelearé hasta el final”, escribió en su cuenta de Twitter.

En la imagen compartida por el exmandatario en la misma publicación detalla que se trata de un “recurso de apelación en contra de la resolución que declara improcedente la demanda”.

El último 12 de mayo, el abogado de Vizcarra Cornejo, Fernando Ugaz, dio a conocer la decisión que tomó la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, sobre la acción de amparo que presentaron. En ese sentido, indicó la medidas que tomarían.

“Según su despacho, ‘hay que esperar que Martín Vizcarra sea inhabilitado’. Denunciaremos a la juez y apelaremos”, señaló Ugaz en aquella fecha.

Inhabilitación de Vizcarra

El último 16 de abril, el Congreso aprobó la inhabilitación de Martín Vizcarra a los cargos públicos durante 10 años, debido a que fue vacunado de manera irregular con la dosis de Sinopharm cuando ocupaba el cargo de presidente de la República.

En la misma sesión plenaria, el Parlamento decidió inhabilitar de la función pública a la exministra Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por haberse inoculado irregularmente con la vacuna china.

Por tal motivo, pese a haber sido electo congresista con la mayor cantidad de votos en Lima Metropolitana por el partido Somos Perú, no puede ejercer este cargo.

