Presidente del JNE rechaza vinculación con cualquier forma de terrorismo

El titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, manifestó que, años atrás, fue contratado como abogado de personas que fueron presuntamente sentenciadas por terrorismo. Rechazó que se compare ese escenario con su carrera actual.

“He defendido a presuntos imputados por delitos, así que eso ha sido hace 30 años. Y mi vida universitaria hace 40 años. Entonces, ligar una cosa con la otra, con la actualidad, constituye un acto perverso que rechazo completamente, como rechazo toda forma de terrorismo ”, declaró a América Noticias.

Asimismo, Salas Arenas explicó que la Iglesia Católica lo convocó para ejercer la defensa de determinadas personas por considerar que existían “marcos legales de incorrecta tramitación”.

“En el periodo pasado, en el periodo lamentable de la violencia política, la Iglesia Católica entendió que habían marcos legales de incorrecta tramitación de los procesos por este tipo de delitos. Entonces, estableció la necesidad de otorgarles a las personas que no tuvieran cómo defenderse, previa calificación, la posibilidad de defensa. Contrató a varios abogados en el Perú, y a mí me contrataron también ”, agregó.

El magistrado remarcó que su trabajo respondió a dichas problemáticas con la normativa existente en ese entonces. Incluso, aseguró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional peruano coincidieron con ello.

“Fue en ese marco que he desarrollado mi labor. ¿Y qué ha pasado después? La CIDH ha declarado que esos marcos de procesamiento eran incorrectos. El TC del Perú ha derrumbado las normas del procesamiento y ordenado que se realicen nuevos”, alegó.

“No ha habido ningún fraude”

En otro momento, Jorge Salas afirmó que en el país no ha ocurrido “ningún fraude electoral” en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021 y precisó que ello tampoco tendrá lugar el próximo 6 de junio.

“Algunas personas utilizan ese término de una manera poco responsable. No es posible un fraude electoral. Las organizaciones que han hecho la observación así lo han dicho: no ha habido ningún fraude. Y no lo habrá tampoco ”, sostuvo.

Además, anunció que el abogado Gunter Gonzalez se sumará al pleno del Jurado Nacional de Elecciones, luego de que el Congreso de la República optara por modificar la Ley Orgánica de la institución.

“ Ese señor que va a ser parte del JNE es un ilustre jurista, que es el doctor Gunter González Barrón . Para que el doctor Gunter González Barrón nos haga el bien de integrar el JNE y cumpla su deber cívico, tendrá que renunciar a la Autoridad Nacional del Agua, donde está actualmente desarrollando funciones”, comentó.

No obstante, el magistrado precisó que hubo “desencuentros” en el Colegio de Abogados de Lima para la elección de un miembro, por lo que la presencia de Gonzalez Barrón será temporal.

Proclama Ciudadana

En cuanto a la Proclama Ciudadana que firmaron los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori, el presidente del JNE indicó que lo dejó “satisfecho” por ser un compromiso ante el Perú que será imposible de no cumplir.

“Satisfecho porque el esfuerzo que ha realizado la sociedad civil ha coronado positivamente. Los dos candidatos que quedaron en primera vuelta con la más alta votación se han comprometido ante el país y el mundo a respetar algunos marcos para el desarrollo del futuro gobierno”, expresó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.