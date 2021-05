Colectivos LGTBIQ: políticas a favor son una incertidumbre en nuevo gobierno

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia el 17 de mayo, las organizaciones LGBTIQ de La Libertad se manifestaron sobre el futuro de este grupo vulnerable a puertas de la segunda vuelta electoral.

En diálogo con La República, las agrupaciones Trans La Libertad, Epicentro, Lesbidiversas y Transistiendo dieron a conocer que el panorama de un futuro gobierno de Keiko Fujimori y Pedro Castillo no es prometedor, debido a la posiciones conservadoras de ambos candidatos.

“La comunidad se enfrenta a un panorama político desalentador y doloroso en muchos sentidos, reconocemos que han sido años de opresión y represión por parte de gobiernos indiferentes a nuestra lucha, considero que a pesar de todo continuaremos exigiendo que se nos reconozca como sujetos/as/es de derechos”, dijo Katherine Miguel, integrante de Lesbidiversas.

Por su parte, tanto Matheus Montejo, coordinador de Transistiendo, así como Jazmin Goicochea, presidenta de Red trans La Libertad, enfatizaron que deben aprobarse la ley de identidad de género que aún está pendiente por ir al pleno del Congreso.

“No solamente nos facilita el tema de cambio de nombre o de género en el documento, sino que nos da un paso más cerca a quitarnos el estigma de ciudadanos de segunda categoría”, manifestó Montejo.

“Sabemos que estás dos opciones son conservadoras, tanto de izquierda como de derecha, incluso en la mayoría del nuevo Parlamento y sabemos que este proyecto tal vez no pueda salir. Queremos que se reconozca la identidad, educación, salud, respeto y al seguridad a las personas de trans”, precisó Goicochea.

Para Melissa Inostroza Paz, directora de Epicentro, los próximos años serán difíciles para la comunidad LGTBIQ, por lo que los compromisos seguirán fuertes y las acciones por un país más igualitario continuarán.

Pese a las políticas que pueden darse en próximos gobiernos, ninguno de los representantes de los colectivos indicó que paralizará su lucha; al contrario, será motivo para insistir y alzar su voz de protesta.

Reporte de casos

Según Lesbidivesas, actualmente no hay una data especifica de atentados contra la comunidad. No obstante, se reconoce que muchos casos no son denunciados por miedo a las represalias, comentarios de los operarios de justicia, etc.

Además, en los mismos CEM o comisarías, no registran esta información. Para la organización esto se corroboró durante una investigación en el 2019 en los CEM, donde no se aplicaban los lineamientos de atención a la comunidad aprobados en el 2016.