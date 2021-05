Acuña: “Tengo la autoridad moral de decirle a los peruanos que escojan lo mejor”

En respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, indicó que apelará a los no votantes de la lideresa del partido naranja y Pedro Castillo para que se sumen a Fuerza Popular, de cara a la segunda vuelta electoral.

En su primera conferencia de la campaña Cruzada por el Perú, realizada en Trujillo, Acuña Peralta resaltó que existen cerca de 20 millones de electores que no votaron por los actuales candidatos que se disputan la presidencia del Perú.

“Hoy comienzo en Trujillo y voy a recorrer todas las regiones, porque tengo la autoridad moral de decirle a los 20 millones de peruanos que no votaron por los dos que escojan lo mejor. Tengo la autoridad moral de decirles que no tengo ningún interés personal , es mi país”, resaltó.

En ese sentido, reiteró que recorrerá los departamentos del Perú , hasta el 3 de junio, como si fuera su propia campaña política. Ante ello, deslindó un cogobierno o tener cargos futuros.

“Hoy, César Acuña no está pensando en él, está pensando en los demás. Los niños, que representan la niñez de César Acuña, los jóvenes y la gente humilde que representa a la familia de César Acuña. Empezamos aquí porque fundé APP y aquí se va a poner el pecho por el Perú”, precisó.

Asimismo, resaltó que no le parece importante si en las próximas elecciones municipales, regionales y presidenciales no tiene el apoyo por estar ahora de lado de Keiko Fujimori, puesto que su accionar responde a la necesidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos.

“Me pueden pedir cuentas, es que no soy yo ni APP, más que el partido, es el Perú. (...) A mí no me interesan las elecciones del 2022 o del 2026, me interesa las elecciones del 6 de junio porque nos estamos jugando la vida de los peruanos”, enfatizó.