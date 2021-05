Acuña sobre respaldo a Fujimori: “Me olvido de los actos de corrupción”

El excandidato presidencial César Acuña Peralta inició las actividades proselisitista para apoyar la candidatura de Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular.

En el local de campaña principal de Alianza para el Progreso (APP) en Trujillo, su líder y fundador reiteró que es el inicio de un programa llamado ‘Cruzada por el Perú'.

“Esta cruzada consiste en decirle a los peruanos que APP no apoya Keiko Fujimori, apoya al Perú. No es Keiko, es el Perú. APP se fundó hace 19 años para salvar al Perú. Nosotros fundamos el partido porque queremos construir el Perú y fundamos APP porque queremos defender al Perú”, reiteró Acuña.

En ese sentido, el exgobernador de La Libertad confesó que apoyar a la candidata de Fuerza Popular fue una decisión difícil, la cual estuvo pensando desde los resultados de los comicios del 11 de abril.

“Jamás imaginé que iba a apoyar al partido fujimorista, pero por mi país hoy depongo todo. Me olvido de los actos de corrupción (...) Miro al futuro y para el Perú tengo dos opciones, un gobierno de derecha o uno de izquierda”, enfatizó.

Por ello, exhortó a quienes no votaron por Keiko Fujimori ni Pedro Castillo de Perú Libre a pensar en el destino del país para votar este 6 de junio.

“He estado escuchando la propuesta de ambos. La señora Fujimori ha hablado de defender la democracia, la constitucional del Perú. Va a respetar los poderes del Estado, estoy de acuerdo. Va a defender el estado de derecho, va a trabajar por lo pobres”, sostuvo.

En el caso de Castillo, Acuña precisó que no lo apoya debido a que no comparte políticas que, bajo su consideración, no permiten el avance del país. Además, rechaza a sus aliados.

“El profesor Castillo parece una buena persona, pero está rodeado de malas personas que fueron gobernadores regionales, y la mayoría son de izquierda y casi todos están presos”, precisó.