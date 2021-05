El excongresista Jorge del Castillo expresó su rechazo al apoyo de su hijo Miguel del Castillo a la candidatura presidencial del representante de Perú Libre, Pedro Castillo, con miras a la segunda vuelta electoral.

En efecto, el también extitular del Consejo de Ministros contó que todavía no habla “profundamente” con su hijo sobre el trabajo que este viene realizando con Castillo Terrones en la elaboración de este nuevo plan de gobierno.

“No he tenido la oportunidad de hablar profundamente con él, pero le he remarcado mi diferencia. Es más, le he dicho que él, habiendo tomado esa opción, debería renunciar al APRA , porque no puede ser militante y a la vez optar por una opción antiaprista”, declaró este viernes en RPP.

En esa misma línea, el exsecretario del APRA contó que “recientemente” se enteró del respaldo de su hijo Miguel del Castillo al postulante del partido del lápiz luego de un acercamiento entre ambos para elaborar el Plan 200, propuesta de Perú Libre junto con el Plan Perú, y otro con Juntos por el Perú y Nuevo Perú.

“ Le he sugerido a (Miguel del Castillo) que tiene que retirarse del APRA porque hay una incompatibilidad ”, sostuvo el exlegislador, quien aclaró que a pesar de la decisión de su hijo “su amor y cariño se mantiene”.

“La política no va a ser un factor que quiebre nuestra relación familiar. Pero eso no me impide decir que yo discrepo totalmente de la posición que él ha tomado. Discrepo porque colisiona con mis convicciones democráticas que yo asumí desde mi juventud”, resaltó.

Por otro lado, señaló que luego de un conversatorio con los dirigentes de las bases apristas, donde también participaron Mauricio Mulder, Nidia Vílchez y Carla García (hija del expresidente Alan García), se tomó la decisión de votar por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“El 99% de apristas hemos tomado la decisión de votar contra el comunismo y totalitarismo (…) El blanco y viciado no es una opción. Es la opción escapista, que le va a hacer juego a la opción totalitaria y comunista. No queremos un Perú convertido en otra Venezuela”, añadió.

