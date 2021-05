Belmont cuestiona a Beto Ortiz por críticas a quienes apoyan a Pedro Castillo

El expostulante al Congreso con Unión por el Perú (UPP), Ricardo Belmont, criticó al periodista Beto Ortiz por promover denuncias contra aquellas personas que apoyan abiertamente al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.

En efecto, el también exalcalde de Lima arremetió contra el hombre de prensa, quien en su programa en Willax sacó diversos reportajes cuestionando a Pedro Castillo y sus simpatizantes, a quienes vinculó con la ideología del comunismo, atribuyendo, además, una relación con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

“El señor Beto Ortiz hace denuncias contra los que apoyan a Perú Libre, pero no es un delito. Delito es violar a menores, eso es un delito, no apoyar a un candidato por el que sientes simpatía ”, manifestó Belmont durante su programa radial en RBC.

Seguidamente, el exparlamentario consideró que Ortiz ya tiene “antecedentes terribles con la justicia”, por lo que no quiere que Castillo Terrones llegue a Palacio de Gobierno este 2021, ya que podría abrirse nuevamente las investigaciones en su contra en la Fiscalía.

“Fíjense cómo está actuando este señor Beto Ortiz, que ya tiene antecedentes terribles con la justicia. En el fondo lo que teme, pienso yo —así como él piensa en voz alta, yo también quiero pensar en voz alta— que e l señor Beto Ortiz teme ser juzgado por los delitos que no prescriben , la violación de menores no prescriben hasta los 30 años, entonces Beto Ortiz se está jugando la vida también”, aseveró.

Ricardo Belmont obtuvo 35,439 de votos válidos en los comicios al Congreso con UPP el pasado 11 de abril, según el conteo de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE); no obstante, no pudo ocupar una curul en el Parlamento, ya que su organización no logró pasar la valla electoral.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.