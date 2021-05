Antauro Humala no paga reparación a policías y así Perú Libre busca indultarlo

La carta fianza por 1 millón 300 mil soles que presentó el excongresista Virgilio Acuña Peralta, para garantizar el pago de la reparación civil que le impuso el Poder Judicial a Antauro Humala Tasso, a favor de los familiares de los cuatro policías asesinados durante el Andahuaylazo, todavía no ha sido aceptada por las autoridades judiciales.

La promesa de abono fue presentada por la defensa de Humala el 27 de mayo del 2020, junto con la solicitud de excarcelación condicional ante el 31 Juzgado Penal de Lima.

Humala cumplirá la pena impuesta el 2 de enero del 2024.

El pedido fue desestimado el 30 de noviembre del 2020 por dicha instancia judicial y se entiende, por lo tanto, que también fue rechazado el documento de la carta fianza.

En consecuencia, Antauro Humala continúa adeudando alrededor de 1 millón 153 mil soles, mientras el Poder Judicial no acceda al documento presentado por Virgilio Acuña. La carta fianza de Acuña asegura el pago de la indemnización a los deudos de la Policía, contra las propiedades del excongresista.

El 17 de enero del 2005, la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel sentenció a 19 años de prisión a Antauro Humala y al pago de una reparación de 1 millón 283 mil soles: 100 mil soles para el Estado y 1 millón 183 mil soles para los deudos.

Hasta el momento, Antauro Humala ha abonado 130 mil soles: 100 mil soles para la reparación al Estado, que desembolsó Virgilio Acuña el 5 de mayo del 2019, y otros 30 mil soles, que el ciudadano Walter Gamonal Caballero entregó como parte de la indemnización a los familiares. Quedan pendientes de abono 1 millón 153 mil soles que corresponden a los deudos de los cuatro policías asesinados durante la asonada que dirigió Antauro Humala. De aceptarse la carta fianza de Acuña por 1 millón 300 mil soles, cubriría holgadamente el monto pendiente. Pero el Poder Judicial no ha notificado a Virgilio Acuña haber admitido su fórmula de pago.

’'Efectivamente, hasta el momento el Poder Judicial no me ha notificado la aceptación de la carta fianza. No tengo ninguna noticia al respecto’', dijo Virgilio Acuña a La República.

Acuña ahora aboga por el indulto a favor de Antauro Humala y del expresidente Alberto Fujimori, condenado a pagar una reparación de 27,4 millones de soles, monto del que no ha honrado ni un solo sol hasta el momento.

Este sería el origen del acercamiento de los antauristas al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, para que otorgue el indulto en beneficio de Humala si eventualmente gana las elecciones.

“Las declaraciones del profesor Pedro Castillo (a favor del indulto) han sido a título personal y han sido producto de la amistad que tiene Castillo con Antauro Humala, porque Pedro Castillo ha sido parte del Frente Patriótico”, afirmó Virgilio Acuña.

Preguntado si mantenía contacto con el aspirante presidencia, informó que ’'hace tiempo no tengo ninguna comunicación con Castillo’'.

“Para que el Perú emprenda el camino del cambio y de reconciliación nacional debe haber no un indulto sino una amnistía tanto para Alberto Fujimori como Antauro Humala”, indicó Acuña.

Este diario consultó con algunos dirigentes de Perú Libre sobre el eventual indulto de Antauro Humala, pero manifestaron que no harían ningún pronunciamiento.

En febrero en una declaración a Radio Exitosa, Pedro Castillo afirmó que de llegar al gobierno no le daría el indulto a Fujimori, pero sí a Antauro Humala por ’'exceso de carcelería’'. Sin embargo, Humala todavía no cumple con la sentencia de prisión efectiva. Por lo tanto, no procedería el indulto por el exceso de carcelería.

Desde entonces, Castillo no se ha referido otra vez sobre la posibilidad de liberar a Antauro Humala antes de cumplir con la condena que expira en el 2024.

El dato

Apelación. La defensa de Humala alega que corresponde libertad condicional porque ha cumplido 14 años preso, más 2 años de redención de pena por trabajo como recluso.

Acercamiento con candidato Pedro Castillo

Según la abogada de Antauro Humala, Carmen Huidobro, allegados del candidato Pedro Castillo no se han acercado a la familia del recluso para decirles que en un eventual gobierno de Castillo lo indultaría. El candidato no ha vuelto a referirse al caso.

Sin embargo, Huidobro precisó: ’'Estamos agradecidos por el ofrecimiento del profesor Pedro Castillo con indultar a Antauro Humala, pero no hay ningún contacto directo y concreto con el partido de Perú Libre, menos con el candidato Castillo”.

Huidobro también confirmó que el Poder Judicial aún no se pronuncia sobre la apelación que la defensa presentó.

