Áncash: ciudadanos protestan en contra de Keiko Fujimori

Con pancartas en manos y frases en contra, Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República, fue recibida por los ciudadanos y estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo de Huaraz, región Áncash.

“Nosotros hemos convocado a diferentes organizaciones sindicales para salir en contra, no queremos que el Fujimorismo llegue al poder, nos ha echo mucho daño. No tenemos ninguna cuestión partidaria, no lo hacemos por Castillo”, expresó un joven universitario.

“Keiko no va”, “Fujimori nunca más”, “La patria se defiende”, “Perú libre de corrupción”, eran algunas de las arengas que se escuchaba durante la protesta realizada por un numeroso grupo de ciudadanos. Durante la marcha, agentes de la PNP se hicieron presentes para resguardar la salud e integridad de los protestantes.

Se conoció también que la candidata por Fuerza Popular se estaba trasladando al mercado de Challhua para realizar un mitin.

Cierran programa

Los periodistas Yldefonzo Espinoza y Humberto Espinoza denunciaron que la gerencia de Radio Áncash optó por dejar de retransmitir el programa que ellos realizan. La decisión se debe a que los dos hombres de prensa son críticos con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Noticiario Áncash, espacio conducido por ambos, se transmitía originalmente por la señal de El Tuku Digital. No obstante, los periodistas ofrecen este programa para que sea retransmitido en otros medios sin cobro alguno.

Según la versión de los hombres de prensa, la radio tomó la decisión porque el noticiero tiene una postura crítica contra la lideresa del fujimorismo. Relataron que el gerente de Radio Áncash, Dante Moreno, les dijo: “Ustedes hablan mucho del lápiz, de Pedro Castillo, y le dan duro a Keiko Fujimori y como tal, el noticiario ya no va”.