RMP: “Es importante que el JNE urja a Castillo a que asista a los debates”

Hasta la fecha, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha confirmado si se llevarán a cabo los dos debates presidenciales de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2021.

Rosa María Palacios señaló que el careo entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Pedro Castillo, de Perú Libre, son indispensables. Recordó que el JNE busca institucionalizar los debates como un mecanismo informativo para los electores.

“Es indispensable conocer antes de votar”, aconsejó.

A cuatro semanas de los comicios, RMP recalcó que Perú Libre aún no propone un plan de gobierno para Castillo Terrones, mientras que Fujimori Higuchi todavía no añade sus propuestas realizadas durante su campaña en segunda vuelta.

“Esto es muy poco institucional, muy poco serio y muy informal”, criticó.

Los equipos técnicos —continuó explicando— son el respaldo de los candidatos y no un método del pasado, como ha sustentado el líder del partido del lápiz.

Desde su punto de vista, debates como el realizado el pasado 1 de mayo en Chota no garantizan institucionalidad y, además, no permiten que los candidatos expresen sus ofertas electorales con claridad al no tener un formato establecido.

“Es importante que el JNE urja al señor Pedro Castillo a que asista a los dos debates que le corresponden (…) Necesitamos un debate que fije una posición para que queden claras las cosas. El debate está en debate, pero esperemos que tengamos debate”, manifestó.

