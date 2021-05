AAR: “No me sorprendería que Cerrón le esté bajando la llanta a Castillo”

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, ha tenido declaraciones poco comprensibles y erráticas, así lo comentó Augusto Álvarez Rodrich.

Por ejemplo, Castillo Terrenos ha solicitado a Keiko Fujimori debatir, pero junto a sus padres e hijos. Asimismo, el líder de Perú Libre retó a la excongresista a realizar el enfrentamiento en el penal de Santa Mónica, en Chorrillos, donde la lideresa de Fuerza Popular estuvo recluida por el presunto delito de lavado de activos.

“Parece que el señor Castillo se viene corriendo, eso da a entender y creo que le está haciendo muchísimo daño”, precisó.

Agregó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe convocar a ambos aspirantes al sillón presidencial, plantearles las reglas y pactar el encuentro para informar correctamente al electorado.

Sumado a esto, el candidato de izquierda aseguró que las encuestas publicadas por diversos medios de comunicación, que revelan el ligero descenso de su candidatura, son realizadas por la Confiep, por lo que no son de importancia.

AAR también resaltó que Castillo, durante una de sus actividades proselitistas, defendió a Vladimir Cerrón, quien, según el postulante del partido del lápiz, se ha convertido en “la pesadilla de la gran corrupción”.

“Hay una gran pelea entre Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza para ver quién manda en este asunto. No me sorprendería que Cerrón esté bajando la llanta a Pedro Castillo para que no sea presidente y él pueda postular en el 2026″, expuso.

Rodrich calificó de insólita las últimas declaraciones del profesor cajamarquino que ha afirmado que los equipos técnicos son algo del pasado.

Según el análisis del periodista, la caída de Castillo Terrones en las encuestas se debería al constante cambio de discurso durante la contienda electoral.

“Está perdiendo votos como cancha (...) Parece que está postulando para delegado de salón de su colegio y no se da cuenta de que estamos en otra liga”, criticó.

