RMP: “Estamos eligiendo presidente, no virrey, no un dictador”

Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República, Pedro Castillo, de Perú Libre, sigue liderando la intención de voto, pero con un ligero descenso, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ha aumentado a pocas semanas de la segunda vuelta.

Ante este panorama, Rosa María Palacios indicó que este último domingo se publicó una entrevista realizada por María Elena Castillo y Enrique Patriau, donde Castillo Terrones hizo algunas revelaciones entorno a su candidatura.

“El día miércoles un compromiso de Pedro Castillo con Verónika Mendoza había señalado que cualquier reforma constitucional se haría respetando el marco constitucional vigente. Digo esto porque no se entienden algunas de las respuestas de esta entrevista, que se realiza el sábado en la noche. Hay algo que no cuadra o no entiende lo que dice el compromiso o nos está engañando a todos”, comentó.

El líder de Perú Libre indicó, durante la entrevista, que la Constitución está cautelando la riqueza fuera del país, ha negado la educación y salud como derechos al considerarlos un servicio.

Ante la pregunta de cómo se convocará a una Asamblea Constituyente, el candidato de izquierda alegó que primero se hará un referéndum para consultar a la población si desea la reforma constitucional, lo cual no es el proceso correcto, ya que primero se debe pasar por el Congreso de la República, así lo recordó RMP.

Sobre su cambio en su discurso radical, el dirigente magisterial aseguró que el Tribunal Constitucional “no puede seguir archivando las gestas de los pueblos” y, además, precisó que la Defensoría del Pueblo no ha defendido a los ciudadanos durante la pandemia, por lo que su Gobierno fortalecerá ambas instituciones y corregirá sus deficiencias.

“Estamos eligiendo presidente, no virrey, no un dictador, no un autócrata. El señor Castillo no puede corregir las resoluciones del TC, ni modificar y cambiar sus miembros, eso lo tiene que hacer el Congreso, no él”, recalcó.

La letrada indicó que eliminar la planilla dorada del Estado, como sugirió el aspirante al sillón presidencial, es una buena medida, pero criticó que desee regresar a la cédula viva, lo cual va en contra de su anterior propuesta.

“Se le dijo: ‘Cambie porque va a perder’ y sigue en lo mismo, no cambia nada. La señora Fujimori sabemos perfectamente lo que es, pero del señor Castillo estamos tratando de descubrir haber si es algo mucho mejor”, lamentó.

Newsletter Sin Guion

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe, cada domingo en tu correo electrónico, todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna de Rosa María Palacios.