RMP: “El programa económico de Castillo nos va a retroceder hasta 1988″

La última encuesta de Datum ha revelado que Pedro Castillo, de Perú Libre, sigue liderando la intención de voto con 41%, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ha aumentado a 36%.

Rosa María Palacios resaltó que este sondeo ha recogido el efecto del debate en Chota, por lo que señaló que el careo no ha beneficiado al candidato de izquierda, ya que la diferencia es de solo cinco puntos.

Según la abogada, ambos candidatos presidenciales tienen componentes autoritarios y talantes que los vinculan a la corrupción; sin embargo, lo que los distingue es el plan económico.

“Entre la corrupción y el hambre, el sentido común le dice a la gente que no puede votar por el hambre”, comentó.

¿Qué puede hacer Pedro Castillo? RMP indicó que el dirigente magisterial tiene que respetar la propiedad privada; es decir, avalar que los medios de producción no estarán en manos del Estado.

Agregó que Castillo debe erradicar su discurso estatista, nacionalista y expropiador. Asimismo, tiene que respetar los contratos para mantener la voluntad del Estado peruano, preservar la inversión nacional y extranjera en igualdad de condiciones.

“No podemos hacer lo que hizo Bolivia porque hoy se han quedado sin gas, se lo comieron todo y no tienen reserva. La inversión se va y se fue”, manifestó.

Sumado a eso, Palacios indicó que Perú Libre debe comprometerse a mantener la estabilidad de la moneda y garantizar que el Banco Central de Reserva (BCR) no se politizará.

Para la abogada, Castillo Terrones debe mantener la libertad de comercio, no tocar los fondos de pensiones y, desde su punto de vista, lo más importante es evitar que millones de peruanos regresen a la pobreza, que fue reducida a la mitad entre el 2006 al 2016.

“La pandemia nos ha retrocedido al año 2011, pero el programa económico del señor Castillo nos va a retroceder hasta 1988 y, por eso, no le está yendo bien en las encuestas (...) Si usted cambia, gana y si usted no cambia, no gana. A dos semanas Keiko Fujimori puede haberle volteado la tortilla”, advirtió.

