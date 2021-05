Pérez: “Keiko Fujimori no quiere que un PJ independiente juzgue sus crímenes”

El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, manifestó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pide que la investigación del caso Odebrecht retorne a etapa preparatoria porque no quiere participar en el juicio oral en su contra.

“ La acusada Keiko Fujimori no quiere que un Poder Judicial independiente juzgue sus crímenes en un juicio oral y público . Y de la misma manera los demás acusados. Pretende que no se logre demostrar su culpabilidad. Por lo tanto, señor juez, no existe privación o limitación de oportunidades del ejercicio de derecho de defensa”, exclamó durante la audiencia.

El letrado cuestionó la solicitud de nulidad del cierre de la indagación por parte de los abogados de los investigados. “El fundamento de todos los defensores de los acusados es que se ha afectado su derecho a la prueba y defensa”, comentó y descartó que esto haya ocurrido durante el proceso.

Además, el fiscal Pérez objetó que en oportunidades anteriores los investigados hayan solicitado que se den las imputaciones y que ahora critiquen la decisión del Ministerio Público. “ ¿Hace unos meses pedían que se acuse, pero hoy se preguntan por qué se acusa a Keiko Fujimori? ”, criticó.

Reiteró también que el propósito de los acusados para pedir la nulidad es contribuir a que la actual candidata presidencial “evite el juicio oral y público” por los delitos que se le sindican.

“En el fondo, lo que estaban buscando es evitar el juicio oral y público por graves delitos de organización criminal de la acusada Keiko Fujimori y otros. También, afectar la autonomía del Ministerio Público, que es lo que vengo a denunciar en esta audiencia”, expresó.

Al término de su alocución, el fiscal Pérez Gómez señaló ante el juez Víctor Zúñiga Urday que por parte del Ministerio Público la postura es que los recursos de nulidad sean considerados improcedentes.

“ El pedido de la Fiscalía es que se declaren improcedentes porque Keiko Fujimori no se debe correr al juicio histórico por sus crímenes de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración al proceso administrativo”, recalcó.

Abogada Loza cuestiona cierre de investigación

La abogada Giuliana Loza, defensa de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella y la empresa MVV Bienes Raíces, enfatizó que el 11 de marzo, día en que se presentó la acusación, estaban programadas cuatro declaraciones testimoniales que iniciaban a las 8.00 a. m.. Sin embargo, dijo, se les notificó del cierre de la indagación preparatoria a las 3.00 a. m..

Asimismo, reprochó que no se les haya permitido acceder a la carpeta fiscal, pese a que dicho petitorio lo realizaron meses atrás. Ello, indicó, les imposibilita la defensa.

Loza concluyó su explicación reiterando el pedido al juez Zúñiga para que se anule el cierre de la investigación preparatoria debido a que esto genera efectaciones al derecho a defensa, a la prueba, principio de objetividad, proscripción de arbitrariedad y principio de igualdad.

