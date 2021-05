Mirtha Vásquez: Hay que llamar a la calma a los congresistas y al presidente

Durante la aprobación por insistencia de la ley que habilita a los aportantes a las AFP a poder retirar hasta 17.600 soles (4 UIT) de sus fondos, los congresistas César Gonzáles (Democracia Directa), Cecilia García, (Podemos Perú) y José Vega, (Unión por el Perú) amenazaron al presidente con vacarlo si es que llevaba esta norma al Tribunal Constitucional (TC).

Un día después, el jefe de Estado, Francisco Sagasti, aseguró que en el Parlamento “hay un puñado de tres, cuatro, o cinco congresistas que parece que en vez de ser congresistas son chantajistas”. Ante esto, la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, hizo un llamado para tranquilizar la situación.

“ Hay que llamar a la calma tanto a los miembros del Poder Legislativo como al propio presidente de la República . Creo que estamos en un momento muy delicado para estar lanzándonos, por un lado, una suerte de amenazas y, por el otro lado, respondiendo con calificativos. Creo que en este momento hay que centrarnos en las preocupaciones. La gente necesita fondos para afrontar la pandemia y ahí está la discusión de fondo”, dijo Vásquez en diálogo con el programa Sálvese quien pueda.

“Además, esto de decir que lo van a vacar a Sagasti por el tema hay que mirarlo con mucha responsabilidad y con ojos legales. Soy abogada y digo: ‘¿Cómo podría pretenderse vacar a un presidente o censurarlo por una decisión politica que es legal, así no nos guste, que recurra a los tribunales? Es una atribución así no nos guste”, expresó.

También explicó que el Perú tiene un sistema democrático, en el cual el presidente no es responsable por sus decisiones políticas. “Para eso están los ministros. Entonces, si (el mandatario) va a interponer una acción contra una decisión del Congreso, la responsabilidad la asumen los ministros”, aclaró.

Asimismo, reiteró que hay un problema real y que “ si el gobierno no quiere dar fondos para asumir la crisis, es lamentable que la única salida sea tocar los fondos” .

“El Legislativo tiene que seguir haciendo los cuestionamientos”

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, señaló que la mayoría de las bancadas y de los congresistas están muy conscientes de que están a puertas de culminar su mandato.

“ Hemos hecho mucho esfuerzo para mantener la estabilidad mínima en esta época de transición . Sería un grave error sumar una crisis política en este momento que ya estamos de salida y también el presidente Sagasti”, dijo.

“El Legislativo tiene que seguir haciendo los cuestionamientos cuando no le parece bien algo del Ejecutivo, pero creo que llegar a esos extremos (vacar al presidente) sería contraproducente. Legalmente, me parece que no es lo procedente. Yo esperaría a que bajen los ánimos y más bien (enfocarnos en) cómo defendemos nuestra posición (sobre la ley del retiro del AFP)”, concluyó.

