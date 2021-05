Congreso rechaza pedido para evaluar efectos del dióxido de cloro en la COVID-19

Este viernes 7 de mayo, durante el Pleno del Congreso, se rechazó la moción propuesta por el congresista de Unión por el Perú Posemoscrowte Chagua, quien solicitó crear una comisión multipartidaria que evalúe los efectos del uso del dióxido de cloro en el tratamiento de la COVID-19.

“En este momento que la población no tiene recursos, no tiene oxígeno, se está muriendo, no hay camas UCI, una sustancia tan barata como el dióxido de cloro puede ser la solución. Es por eso esta moción pide conformar una comisión investigadora multipartidaria ”, precisó el legislador.

Algunos de los parlamentarios, como Carlos Almerí, de la bancada de Podemos Perú, apoyaron el pedido. Sin embargo, otros lo rechazaron por distintos motivos.

“Como Congreso, constituir una comisión investigadora para ver si este químico funciona o no, está obviamente fuera del alcance de las competencias que tiene el Congreso de la República”, indicó el legislador de Fuerza Popular Diethell Columbus.

De otra parte, otros se sus colegas mencionaron que no había “evidencia científica sobre su eficacia” y que, por el contrario, se ha advertido el efecto tóxico de la sustancia en el cuerpo humano, y que podría producir “deshidratación, falla hepática, presión arterial baja, vómito intenso y diarrea severa” .

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha advertido sobre este tipo de productos. Ante una infección por el nuevo coronavirus, señalan que “introducirlos en el organismo no protege de la COVID-19 y puede ser peligroso”.

Dióxido de cloro: ¿para qué sirve?

El dióxido de cloro (ClO2) es un compuesto gaseoso considerado como un antimicrobiano, ya que puede matar bacterias y virus cuando se aplica sobre superficies. Sin embargo, su consumo humano puede ser dañino para la salud al afectar el sistema digestivo y respiratorio.

La OMS considera el dióxido de cloro como un desinfectante, principalmente, como una sustancia química usada en la desinfección de agua para consumo humano.

“Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren, y el contacto con ellas irrita y daña la piel y los ojos. La lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies y siempre con las debidas precauciones”, alerta la OMS.

