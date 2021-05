RMP sobre compromiso de Pedro Castillo con JP: “¿Qué clase de pacto es ese?”

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, firmó una serie de compromisos tras aceptar el apoyo de la excandidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza. Rosa María Palacios precisó que el acuerdo político busca dar garantías de cara a la segunda vuelta.

“Es importante advertir la serie de inconsistencias que este documento tiene. Hay buena voluntad, estoy segura que Verónika Mendoza ha querido sacar a un Castillo más democrático”, comentó.

Los 10 puntos que ha suscrito Castillo Terrones tienen como prioridad poner frente a la pandemia de la COVID-19 de manera científica. No obstante, Palacios indicó que el tercer compromiso, que afirma se respetará el marco jurídico vigente para convocar a una Asamblea Constituyente, genera algunas dudas.

La abogada recordó que Vladimir Cerrón, durante una entrevista, aseguró que el marco jurídico vigente para cambiar la Constitución no pasa por el Congreso de la República, pese a lo que precisa el artículo 206 de la carta magna.

“Si van a respetar el marco jurídico vigente, no ofrezcan una Asamblea Constituyente porque no va a haber ¿Por qué la ponen? Porque quieren introducir esta interpretación auténtica del señor Cerrón, no queda claro”, analizó.

Agregó que el cuarto compromiso aclara que el líder de Perú Libre, de ganar las elecciones 2021, dejará el poder el 28 de julio del 2026, como sustenta la ley.

“Que nos diga que no se va a quedar cinco años más, es como si te dijera que no te va a robar. Obviamente se va a ir a los cinco años ¿qué clase de pacto es ese?”, cuestionó.

Asimismo, el dirigente magisterial abandona el proyecto de elección popular de jueces y apuesta por la libertad de expresión. Aunque se refieran al derecho de las minorías, la abogada resaltó que el documento no menciona palabras como LGTB o enfoque de género, ideales que Mendoza defiende.

Palacios señaló que el candidato de izquierda respetará los tratados internacionales, lo cual contradice el Ideario y Programa de Vladimir Cerrón.

Resaltó que el punto nueve alega que en un eventual Gobierno de Perú Libre se respetará la propiedad de una manera técnica y viable. Sin embargo, RMP rememoró que en el debate en Chota, Castillo propuso estatizar Camisea.

“¿Cuál propiedad va a respetar? ¿La propiedad de todos los peruanos? ¿De algunos peruanos? No nos queda claro. En el tema económico, hay que decir que los vacíos son gigantescos, no hay nada sobre empleo”, acotó.

Según la letrada, que el pacto no sustente sobre materia económica, el cual es un punto que Juntos por el Perú busca cambiar, no garantiza prosperidad y bienestar al Perú.

“Hay contradicciones muy profundas y creo que el señor Castillo no está dando las señales de que se está moderando (...). No hay claridad en ninguna de las propuestas. Este plan no modera, esta oferta no es un cambio de bien común”, criticó.

Newsletter Sin Guion

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe, cada domingo en tu correo electrónico, todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna de Rosa María Palacios.