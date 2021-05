Juntos por el Perú, partido por el que postulaba Verónika Mendoza, oficializará este 5 de mayo un pacto con Perú Libre de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2021. Rosa María Palacios recordó que este no es el primer intento de la excandidata presidencial de formar una alianza.

Palacios señaló que Juntos por el Perú ha obtenido cinco escaños, mientras que el partido de Vladimir Cerrón 37, por lo que tendrán una fuerza considerable en el Congreso de la República, pero no suficiente para imponerse.

“¿Cómo harán para casarse? Son una pareja bastante dispareja”, resaltó.

Según la abogada, existen tres temas en el Ideario y Programa de Perú Libre que son irreconciliables con los ideales del partido de Mendoza.

Por ejemplo, Cerrón apuesta por el extractivismo de manera sostenible y considera que las ONG’s medio ambientales son un peligro para el desarrollo del país, lo cual va en contra de la lucha de José De Echave, excandidato a la vicepresidencia de Verónika Mendoza, quien posee una ONG dedicada al cuidado del medio ambiente.

RMP agregó que el plan de gobierno de Perú Libre también va en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que, según el exgobernador de Junín, “mantiene el neoliberalismo”.

Por otro lado, Vladimir Cerrón sostiene que el feminismo es el extremo contrario del machismo. Asimismo, expone que la cualidad de una mujer está en la esfera afectiva.

“Verónika Mendoza se declara feminista y las mujeres que la acompañan también se declaran feministas (...). No me van a decir que en temas de derechos humanos, medio ambiente y feminismo pueden estar remotamente de acuerdo. No entiendo cómo puede hacer un pacto sobre esta base”, manifestó.

Para la conductora de RTV, este pacto puede llevar a Verónika Mendoza al poder si Pedro Castillo logra derrotar a Keiko Fujimori. Sin embargo, advirtió que a su vez la vincula a una ideología que su movimiento no comparte.

Cabe resaltar que el plan de gobierno de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, tampoco considera los puntos planteados por Mendoza, por lo que la alianza con Castillo se podría deber a otras variables.

