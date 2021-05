Congresista Carlos Pérez Ochoa da positivo por COVID-19

Este miércoles 5 de mayo, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y miembro de la bancada de Acción Popular, Carlos Pérez Ochoa, dio a conocer que tras realizarse un examen ha dado positivo por coronavirus.

“ Pese a todos los cuidados realizados para evitar el contagio de la COVID19, he dado positivo a una prueba realizada en la víspera . Desde ya, me encuentro aislado y cumpliendo con las indicaciones médicas que corresponden. Invoco a cada uno de ustedes a no bajar la guardia”, informó mediante un comunicado.

El parlamentario añade que luchará para superar la enfermedad, y confía en su pronta recuperación para retornar a sus labores parlamentarias.

“Como millones de peruanos lucharemos para vencer. Con la fe y la esperanza puesto en nuestro divino creador, y la confianza en lo avanzado por la ciencia médica. Estoy seguro que pronto nos recuperaremos ”, acotó.

Otros congresistas que contrajeron la COVID-19

Así como el acciopopulista, otros congresistas han dado positivo en COVID-19. En ese sentido, Posemoscrowte Chagua de Unión por el Perú y Humberto Acuña de Alianza para el Progreso, informaron del contagio tras realizarse una prueba molecular.

El primero manifestó su estado de salud durante una sesión virtual de la Comisión de Salud del Congreso. Mientras que el apepista dio a conocer mediante sus redes sociales que había contraído la COVID-19.

La parlamentaria de Acción Popular Leslye Lazo también se contagió del virus , y a los días de anunciar la infección, el legislador de APP Fernando Meléndez también señaló que contrajo la COVID-19.

En tanto, cinco legisladores de Podemos Perú también han padecido la enfermedad. Ellos son Felipe Castillo, Carlos Almerí, Robinson Gupioc, José Luna Morales y Aarón Espinoza.

El último en informar que estaba con la infección fue el congresista de Unión por el Perú Edgar Alarcón.

