AAR: “Mendoza ya no quiere ser como Keiko, que pierde todas las elecciones”

Este miércoles, Perú Libre y Juntos por el Perú suscribirán una alianza de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2021. Augusto Álvarez Rodrich señaló que este acuerdo, que también incluye a Nuevo Perú, se ha gestado desde el último jueves, donde representantes de los tres partidos se reunieron para lograr el pacto.

El periodista recordó que este 2 de mayo Juntos por el Perú publicó un comunicado en el que dio a conocer su respaldo a la candidatura de Pedro Castillo para lograr cambiar el actual régimen y construir un nuevo pacto económico, político y social.

Según el partido por el que postulaba Verónika Mendoza, la alianza se basa en asegurar la vacunación universal, reactivar la economía con inversión pública, generar empleo con los micro y pequeños empresarios, convocar a un referéndum nacional para definir el proceso hacia una nueva Constitución, respaldar la lucha anticorrupción y fortalecer instituciones del Estado.

“Este acuerdo se firmaría hoy a las 3.00 p. m.”, informó.

AAR recordó que, en octubre del 2019, Mendoza tuvo un acercamiento con sectores más radicales de izquierda como Vladimir Cerrón, Gregorio Santos y Walter Aduviri, lo cual provocó la renuncia de Marisa Glave, Indira Huilca y Richard Arce a la bancada de Nuevo Perú.

“La agrupación de Vladimir Cerrón tiene varios problemas y no sé si los han superado o no, porque en ese momento Cerrón representaba una posición machista y Verónika Mendoza se siente una abanderada de esas propuestas (feministas), pero en ese momento no le interesó mucho”, manifestó.

Esta alianza servirá para que Juntos por el Perú provea a Perú Libre del equipo técnico que su campaña carece. No obstante, el conductor de RTV cuestionó qué implica este pacto para ambas fuerzas políticas, ya que sus ideologías son diferentes en algunos aspectos.

“Sospecho que Verónika Mendoza ya no quiere ser como Keiko Fujimori, del fujimorismo, o Lourdes Flores, de la derecha que pierde todas las elecciones”, comentó.

