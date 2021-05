RMP sobre plan de Cerrón: “Lo que está tramitando es un golpe de Estado”

El Ideario y Programa de Vladimir Cerrón plantea un cambio de Constitución, pero sin respetar el debido proceso. Rosa María Palacios alegó que el artículo 206 prevé las formas de cómo cambiar la Carta Magna.

Según este artículo, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso de la República con mayoría absoluta y ratificada mediante un referéndum. No obstante, este último puede omitirse si el Parlamento llega a un acuerdo en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación superior al número legal de congresistas.

RMP indicó que este procedimiento se vincula con el artículo 32, el cual precisa que se puede someter a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución.

“El Congreso tiene el monopolio de la reforma con la participación ciudadana en algunos casos (…) La Constitución no se puede modificar sin Congreso, lo necesitas para modificarla”, acotó.

Recordó que una ley que esté fuera del rango constitucional sí puede ser modificada teniendo las firmas del 10% del padrón electoral.

En este sentido, expuso que Vladimir Cerrón, de llegar al Poder Ejecutivo con Pedro Castillo, pretende recoger los dos millones de firmas para presentar una reforma constitucional completa, la cual desactivará el Legislativo.

El fundador de Perú Libre propone convocar a una asamblea que reunirá a las fuerzas vivas, profesionales y trabajadores. Para Palacios, este procedimiento es totalmente inconstitucional, y configura un golpe de Estado y acto de sedición parecidos a la vacancia presidencial express de Martín Vizcarra.

“Este Congreso no le da mayoría al señor Castillo, no le acomoda. Entonces, el señor (Cerrón) ha inventado su teoría (…) Ha hecho una interpretación falsa, eso no se puede hacer, nunca se ha hecho. El presidente será Castillo, pero el operador político es Cerrón. Que quede claro que lo que está tramitando es un golpe de Estado”, manifestó.

