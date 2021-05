César Acuña reveló que se vacunó contra la COVID-19 en Estados Unidos

Vacunado. César Acuña, excandidato presidencial con Alianza para el Progreso (APP), reveló este martes 4 de mayo que ya se vacunó contra el coronavirus (COVID-19) durante su viaje a Estados Unidos.

El líder de APP contó que se inmunizó con la primera dosis de la farmacéutica Pfizer después de quedar fuera de la segunda vuelta electoral y obtener solo el 6% de votos válidos, de acuerdo al conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Cuando estaba en campaña dije que sería el último en vacunarme, pero como los peruanos no me dieron la oportunidad de pasar a la segunda vuelta, ahora ya me he vacunado (contra el coronavirus) . Tengo 68 años, soy una persona vulnerable y la vida, para mi, es fundamental”, declaró en Exitosa.

En efecto, Acuña aseguró que sería “el último peruano en vacunarse”. Además, presentó en marzo último una declaración jurada en la que afirmó que no recibió ninguna vacuna ni en el Perú ni en el extranjero.

Sin embargo, dijo que decidió vacunarse luego de anunciar su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y no a la de Pedro Castillo (Perú Libre) por no estar de acuerdo con las políticas ni el plan de gobierno de este último.

“Ya me vacuné. Ya tengo la primera dosis. Falta la segunda dosis porque creo que eso es lo que están esperando los peruanos. Si (me vacuné) con la Pfizer . Hoy los peruanos están esperando cuando se vacunarán”, acotó.

Anteriormente, César Acuña exhortó a los demás candidatos presidenciales a demostrar que no se vacunaron contra la COVID-19 y a comprometerse a firmar una carta de compromiso de que no lo harían.

“Ratifico mi firma que no me vacuné y que me vacunaré después de que todos los peruanos lo hayan hecho (…) Voy a firmar este acuerdo e invoco a los demás candidatos que también declaren bajo juramento (que no se vacunaron) para que demuestren que son personas transparentes. Hoy más que nunca, el que aspira a ser presidente tiene que demostrar transparencia”, expresó Acuña semanas antes del 11 de abril.

