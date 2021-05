RMP sobre Castillo: “No hace al rico más pobre, hace a todos más pobres”

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, continúa liderando la intención de voto con 43%, según la última encuesta de Ipsos. Mientras que Keiko Fujimori acorta la distancia con 34% a cinco semanas de la segunda vuelta.

Rosa María Palacios señaló que este sondeo no contempla los efectos del debate realizado en Chota esté sábado 1 de mayo. Agregó que pese al resguardo policial, hubo grandes aglomeraciones que podrían ser un foco de contagio de la COVID-19.

“Es un mitin más que un debate, porque había una plaza. La plaza era favorable al señor Castillo, mientras Keiko hablaba la insultaban, pero ella estuvo ahí y la frase: ‘He venido hasta aquí' no se puede entender más que en ese contexto, no es un contexto de desprecio, sino de persecución a Castillo”, analizó.

RMP precisó que el debate estuvo marcado por insultos entre ambos candidatos a la Presidencia de la República. Además, Keiko Fujimori y Pedro Castillo tuvieron un talante autocrático.

No obstante, alegó que las propuestas económicas, que tuvieron un tinte populista, tienen grandes diferencias entre Fujimori Higuchi y el líder de Perú Libre, quien volvió al discurso radical mediante las medidas del Ideario y Programa de Vladimir Cerrón.

“Pedro Castillo no se moderó y eso es grave para él porque esperábamos un espacio de moderación y no lo hubo. Hubo una radicalización del discurso económico (...) Perdió toda oportunidad de hacer un deslindé (con Cerrón). Su plan no iguala a los peruanos, no hace al rico más pobre, sino que hace a todos más pobres”, manifestó.

Por otro lado, rescató una de las ofertas electorales de la lideresa de Fuerza Popular, la cual consiste en entregar el 40% del canon a las personas mayores de 18 años.

Desde su punto de vista, esta propuesta ayudaría a sacar a las familias del sector rural de la línea de pobreza monetaria y, además, se formalizará a este sector mediante la creación de cuentas bancarias a los individuos que recibirán las utilidades.

“Esto se llama capitalismo popular y tal vez Keiko Fujimori no lo haya explicado. Es una idea revolucionaria y se ha hecho un experimento este año en Espinar. Este puede ser el camino revolucionario para la participación en la riqueza de todas aquellas personas que viven en una zona de influencia minera o gasífera”, explicó.

Newsletter Sin Guion

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe, cada domingo en tu correo electrónico, todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna de Rosa María Palacios.