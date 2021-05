Concertación. El presidente de la República, Francisco Sagasti, habló sobre la fragmentación que se vive en el actual Congreso —y el que está por venir—, así como las divisiones entre el Ejecutivo y el Parlamento Nacional, que causaron diversas crisis políticas en los últimos años.

Para Sagasti, el país necesita salir de “esta situación de pugna e inestabilidad”. Además, sostuvo que lo ideal sería que el jefe de Estado, el primer ministro y el gabinete ministerial “tengan una voluntad concertadora” para conversar y trabajar en conjunto con el Legislativo.

“ Necesitamos personas con una voluntad de concertación (….). Las cosas terminan por decantarse. Al final creo que no hay manera de gobernar un país tan complejo como el nuestro sin una voluntad de concertación. Si no queremos el caos total, y no creo que nadie quiera eso, lo que va a ser absolutamente necesario es mostrar esa voluntad y esa apertura de concertación”, manifestó durante una entrevista en Latina el último domingo.

Sobre su experiencia en el Gobierno, Francisco Sagasti contó que aprendió “a ser un poco más paciente, ya que las cosas toman más tiempo”. Del mismo modo, resaltó que su gestión logró traer las vacunas contra la COVID-19 cuando muchos “pensaban que eso no iba a suceder”.

“ Espero que el próximo Congreso, así como el próximo Ejecutivo tengan voluntad de concertación . Es la única manera de cómo vamos a salir del hoyo en el que estamos (….). Hay muchas pequeñas y grandes victorias. El que ocupe el cargo (de presidente) donde yo estoy ahora debe tener la voluntad de no rendirse y luchar contra los molinos”, enfatizó.

Por otro lado, consideró que la persona que lo reemplace el 28 de julio “tiene que tener una visión de cómo quiere tener al Perú cuando termine su gobierno”.

En esa misma línea, aseguró que otras de las recomendaciones que puede dar a la siguiente gestión es la generar de confianza, decir las cosas cómo son y mantener “la conexión entre la visión y la ejecución, que en la práctica es lo que más nos ha faltado”.

“No nos falta creatividad ni imaginación, nos falta ser capaces de juntar estas dos cosas. Esa sería una de las recomendaciones: generar confianza (….). El próximo Gobierno y el próximo Congreso tiene que plantearse esos dos temas. Hay que generar confianza, decir las cosas cómo son y lo que prometemos, cumplirlo”, añadió.

