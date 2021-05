Tacna: excongresista Alarcón rechaza haber armado complot contra Héctor Maquera

Tacna. El inhabilitado congresista Edgar Alarcón Tejada negó las acusaciones de su excolega Héctor Maquera Chávez, quien lo señala de liderar un complot en su contra y de ser el autor intelectual de la reciente denuncia de acoso sexual en su contra. Maquera es presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso. Hasta abril ese grupo de trabajo lo encabezó Alarcón.

La excoordinadora del despacho de Maquera, Nahir Montalvan Mori, denunció a su exjefe por acoso y mostró conversaciones con él de WhatssApp con frases insinuantes. Según Maquera, ella está digitada por Alarcón, quien quiere desacreditarlo por su labor en la comisión.

Alarcón explicó que Maquera, cada vez que se ve involucrado en un escándalo, lo acusa a él de ser responsable. Dijo además que sí conoce a Montalvan porque la contrató este año pero solo trabajó tres días en su despacho porque fue suspendido de sus labores congresales.

Maquera, por su parte, señala que Alarcón será incluido en el nuevo informe sobre el caso del nuevo hospital regional de Tacna. Esa obra, de la Región, está paralizada. Según Maquera, Alarcón no actuó como contralor.

“Yo fui contralor de junio de 2016 hasta julio de 2017, se hicieron dos servicios de control durante ese tiempo. Yo he revisado todos los servicios de control, que son 11, y todos en sus diversas etapas, desde la contratación y hasta la ejecución (...) ¿Qué me diga el señor Maquera qué no he hecho dentro de mi gestión?”, dijo Alarcón.