Adriana Tudela informa que se vacunó contra la COVID-19 en Estados Unidos

La virtual parlamentaria de Avanza País, Adriana Tudela, dio a conocer a través de su red social que se ha vacunado contra el coronavirus en Estados Unidos, y hace poco recibió su primera dosis.

“ Hola. Quiero informarles que he recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid ”, precisó en una escueta publicación de Twitter.

Anterior a esta publicación, la hija del exministro de Relaciones Exteriores informó que se encontraba de vacaciones con su familia en Miami, estado de Florida. Además, aclaró que aún no se había inoculado y si en caso llegara a hacerlo lo haría público.

“¡Hola! Les quiero informar que, en efecto, estoy en Miami de vacaciones con mi familia. No me he vacunado, pero en caso sea posible lo haré y lo comunicaré por esta vía”, escribió en su red social.

Adriana Tudela y su apoyo a Keiko Fujimori

Tudela afirmó que apoyaría a la lideresa del partido naranja, Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta electoral, pues según consideró, que los planes de Pedro Castillo, candidato de Perú Libre eran “incompatibles” y que era “lo más responsable” elegir a Fujimori Higuchi.

“Postulé al Congreso para defender el estado de derecho y las libertades políticas y económicas de los peruanos. El proyecto de Pedro Castillo es incompatible con esas ideas. Me reafirmo: en esta circunstancia, votar por Keiko Fujimori es lo más responsable. Esto no es un cheque en blanco . El poder político, sin importar quién lo ejerza, siempre debe ser limitado y fiscalizado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sobre ello, el excandidato presidencial de Avanza País y actual líder de ese partido expresó que él respeta la postura de sus virtuales congresistas, quienes tienen la libertad de apoyar a quien crean conveniente.

“Yo le dejé a todos mis congresistas mi autorización, si es que fuera necesaria, para que ellos voten como les parece. Este no es un gesto de Avanza País, es un gesto de Hernando de Soto”, apuntó en entrevista con Exitosa.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.