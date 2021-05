Guerra García: “Castillo puso hora, lugar y no hemos sabido nada más”

Esta 1 de mayo, desde Chota (Cajamarca), Hernando Guerra García de Fuerza Popular indicó que hasta ahora ningún representante de su partido ha logrado reunirse con algún vocero de Perú Libre para determinar los términos del debate entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, propuesto para esta tarde.

“El señor Castillo propuso esta sede, propuso esta hora, el lugar; y luego no de eso no hemos sabido nada más. No sabemos los términos del debate, las reglas del debate, no sabemos en dónde va a ser. suponemos que va a ser en esta plaza, donde está construyéndose este estrado, pero no tenemos ninguna información”, dijo Guerra a RPP.

“Eso nos preocupa, porque, en democracia y en un país democrático, debemos siempre escuchar a las otras partes. No queremos que esto sea un adelanto de cómo será un país donde se decide todo desde un solo lado”, añadió.

Al respecto, el virtual congresista negó que algún representante de Fuerza Popular se haya reunido con voceros de Perú Libre para determinar algún punto, ya sea de logística o en cuanto a las reglas del eventual debate. Por ello, reiteró que permanecerá en la Plaza de Armas de Chota a la espera de concretar un diálogo.

“Se nos dijo que ayer había un representante de Fuerza Popular, acá el representante de Fuerza Popular soy yo. Seré el vocero y veré estas negociaciones”, agregó.

Sobre el debate, el representante naranja señaló que Fuerza Popular se ha mostrado enteramente dispuesto a la realización del mismo, cediendo a las propuestas fomentadas por su par de Perú Libre, Pedro Castillo. El lugar y la hora han sido establecidos por este último. Por ello, se mostró confiado en que el debate se llegue a concretar. Recordó también la negativa de Perú Libre para participar en los debates que planea realizar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Finalmente, se refirió a la probabilidad de que este sea el único debate que haya antes de la segunda vuelta y en caso de darse otro, debería haber la posibilidad de que se realice en un terreno neutral.