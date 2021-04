Cajas municipales rechazan declaraciones de Castillo sobre microfinancieras

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) manifestó su rechazo a las declaraciones del candidato a la presidencia con Perú Libre, Pedro Castillo, luego de que este afirmara que “las cajas te quitan tu carro, terreno y títulos de propiedad”.

“ Rechazamos tajantemente las expresiones vertidas por el candidato presidencial Pedro Castillo , ya que no solo demuestra su desconocimiento de nuestro sector, sino que siembra serias dudas sobre el futuro de las microfinanzas en nuestro país y, con ello, el de los emprendedores, que son la mayor fuente de trabajo y empleo en todo el Perú”, comunicaron mediante un documento.

Durante una actividad proselitista en la ciudad de Huaraz, Áncash, el candidato dijo que lo acusan de que en un eventual gobierno suyo, expropiará las viviendas. En ese contexto, hizo la mención a las microfinancieras.

“Es una vergüenza para América Latina y en el mundo tener un país tan rico y que no se haya declarado en emergencia hace muchos años la salud de nuestro pueblo. Pero sí están para otra cosa, para decir que Pedro Castillo te va a quitar tu casa, te va a quitar tu terreno. Los que han venido quitando nuestras casas son los bancos usureros, ¿o no es cierto? Las cajas (municipales de ahorro y crédito) te quitan tu carro, te quitan tu terreno, te quitan tu título de propiedad y eso no lo quieren decir” , sostuvo Castillo.

La Fepcmac afirmó que las declaraciones del candidato no tienen sustento y estarían desinformando a la ciudadanía, ya que, según mencionan, en sus más de 39 años de vigencia, “constituyen el principal medio de descentralización e inclusión financiera del país”.

“En todo este tiempo, millones de emprendedores peruanos han podido ser objeto de créditos y, a su vez, muchos más peruanos han confiado sus ahorros a nuestras cajas , creando con ello una cultura de crédito y ahorros que nos colocan a nivel mundial como el país con mejor entorno para las microfinanzas”, señaló.

Parte de las utilidades generadas van a las municipalidades, afirma la Fepcmac

Además, el pronunciamiento dio a conocer que parte de las utilidades que generan son distribuidas a los municipios provinciales, ya que son los dueños de las empresas.

“ Durante los últimos cinco años, las CMAC han contribuido en total con aportes entre S/ 260 a S/ 519 millones para su inversión directa en obra social en beneficio de la comunidad , favoreciendo directamente a millones de peruanos. Es importante también resaltar que, al mes de febrero del 2021, las CMAC colocaron S/ 17.292 millones a la micro y pequeña empresa (Mype)”, manifestaron desde la Fepcmac.

