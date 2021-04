Fiscal: “Alejandro Aguinaga supervisó esterilizaciones forzadas”

Durante la presentación de cargos contra el expresidente Alberto Fujimori, el fiscal Pablo Espinoza indicó que, de acuerdo con uno de los testigos, el exministro Alejandro Aguinaga supervisaba las operaciones de esterilizaciones forzadas .

El testigo, que trabajó como chofer de un centro de salud en Chulucanas, Piura, refirió que trasladó al exministro Aguinaga a un centro de salud a supervisar las operaciones de esterilización.

Además, que tomó conocimiento de que el ministro conocía la forma en que se captaba a las mujeres para el programa de control de reproducción .

El testigo subrayó que vio al hoy congresista electo de Fuerza Popular ponerse una mascarilla y guantes para ingresar al área donde estaban operando a las víctimas de las esterilizaciones forzadas, lo que duraba unos 15 minutos.

Los directores de diversos centros médicos han reconocido que existieron incentivos económicos y pago de refrigerio a las obstetras y enfermeras por captar a las mujeres . También había incentivos para los centros médicos que cumplían las metas previstas por el Ministerio de Salud.

A las víctimas se les ofrecía un incentivo económico y entrega de alimentos o se les amenazaba que no tendrían atención médica o que sus hijos no serían registrados si no se sometían a la ligadura de trompas.

Los médicos reconocen que por la deficiencia de los centros de salud no se realizaban exámenes de riesgo quirúrgico y, en algunos casos, solo un examen para descartar embarazo.

El testigo referido por la Fiscalía señaló que las mujeres no descansaban en el centro médico y que luego de la operación se encargaba de trasladarlas a su casa, en una camioneta que no estaba acondicionada para uso médico.

La presentación de cargos se viene realizando en varias audiencias, pues se realiza una traducción al quechua de la intervención del fiscal.

En esta última diligencia el abogado defensor Humberto Abanto se quejó de que el fiscal presentaba los cargos sin un orden cronológico. El juez Rafael Martínez respondió que el orden dependía del fiscal.

