RMP sobre Keiko: “Su palabra clave es cambio, sino no va a ser elegida”

La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República ha develado que Pedro Castillo, de Perú Libre, sigue liderando la intención de voto con 41,5%, mientras que Keiko Fujimori posee 21,5%.

Rosa María Palacios señaló que la distancia entre ambos candidatos ha crecido considerablemente; no obstante, advirtió que en las próximas semanas el panorama podría variar, aunque añadió que es posible sacar algunas conclusiones de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2021.

“La encuesta de Datum, Ipsos, IEP, y CPI tienen el mismo resultado: Pedro Castillo gana con una diferencia importante. Basta ganar en segunda vuelta con un voto. Hay coincidencias entre las compañías encuestadoras de que el ganador es Pedro Castillo, no hay discusión”, comentó.

La abogada expuso que la líder de Perú Libre tiene la fortaleza de ser un personaje nuevo en política. Además, sostuvo que los calificativos de ‘comunista’ o ‘terrorista’ solo logran victimizarlo.

“Es evidente que no es terrorista y ni siquiera es comunista. Ha sido militante 15 años de Perú Posible (...) No ha militado en un partido de izquierda. Que le griten terrorista o comunista lo favorece”, analizó.

Sin embargo, recalcó que en los cuatro sondeos publicados, Pedro Castillo no posee más del 40% de intención de voto; es decir, no está captando más electorado.

Agregó que el candidato del partido del lápiz no posee un plan propio, por lo que le es imposible explicar las medidas que tomaría en su eventual Gobierno.

“No crece y esa es su debilidad (...)... En sus presentaciones, se presenta como un candidato improvisado. Si no mejora en los próximos días, muchos dirán: Keiko es pésima, pero no le puedo entregar el país a alguien que no tiene un plan, un equipo, unos cuadros”, señaló.

Por otro lado, sostuvo que Fujimori Higuchi tiene experiencia política de 10 años, un plan de gobierno, un equipo y programa, pero no ofrece ningún cambio para el bien de las minorías.

Asimismo, manifestó que su pasado es una de sus grandes debilidades y que podría cambiar si acepta su responsabilidad de los errores que cometió la bancada de Fuerza Popular en el 2016.

“Keiko Fujimori no puede expresar su repudio a lo que realmente le hizo al Perú y mientras no lo haga no va a obtener una votación que corra hacia ella (...). Su palabra clave es cambio, tiene que regresar a Cambio 90, sino no va a ser elegida”, dijo.

