La congresista del Frente Amplio Rocío Silva Santisteban se refirió al debate sobre la bicameralidad que se está dando por estos días en el Congreso y aseguró que está de acuerdo con que existan dos cámaras parlamentarias; no obstante, precisó que discutir la propuesta actualmente y aprobarla de forma apresurada es “un despropósito”.

“Y o considero que este planteamiento, en este momento, es un despropósito porque es un cambio profundo plantear una bicameralidad ”, declaró la legisladora en diálogo con RPP.

La parlamentaria señaló que no está a favor de que se haga ahora el debate “precisamente por el apuro”. “¿Cuál es el objetivo de dar un debate en estos momentos?”, se preguntó.

Se refirió también al proyecto que presentó su colega Arlette Contreras, a inicios de enero, que propone dividir el tercer periodo anual de sesiones (que termina en julio) en dos legislaturas, lo que facilitaría la aprobación de la bicameralidad, ya que una manera de realizar una reforma constitucional es que se acepte en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable superior a los dos tercios del número legal de congresistas.

“El planteamiento de Arlette está en función de otro proyecto de ella que necesita dos legislaturas . No lo ha planteado para el tema del Senado, pero resulta que es funcional al tema del Senado ”, expresó Silva Santisteban.

¿Y vamos, en estos momentos, a partir esta legislatura, que todos la hemos pensado como una sola, en dos para aprobar un segundo proyecto? A mí me parece que esto ya es un apuro excesivo”, agregó.

Silva Santisteban está a favor de la bicameralidad

La legisladora Rocío Silva Santisteban señaló también que ella está de acuerdo con la bicameralidad, “con que debe haber un Senado”, pero que el “ cambio se debe dar en una asamblea constituyente ”.

Por último, precisó que para ella “el problema central no es que los congresistas aspiren a ser senadores”. “Eso me parece normal. Obviamente hay aspiraciones de mantenerse en la política”, dijo. Sin embargo, afirmó que no se puede aprobar tan apresuradamente una reforma como el retorno de las dos cámaras al Congreso.

