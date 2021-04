Aprueban modificar Ley Orgánica del JNE para garantizar su funcionamiento

El Pleno del Congreso aprobó modificar la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para garantizar su funcionamiento en caso uno de sus miembros titulares haya concluido su mandato, y no tenga a un reemplazo.

El texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 2938, 6171, 6191 y 6228 fue aceptado con 97 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones durante el pleno virtual que se realizó este jueves 22 de abril. Además, se exoneró de segunda votación.

El dictamen, aprobado previamente en la Comisión de Constitución y Reglamento, plantea la necesidad de que “el JNE desarrolle sus funciones de administración electoral de manera continua y permanente”, ya que resulta “vital si queremos dotar de garantía a los procesos electorales y a los trámites de inscripción que realizan las organizaciones durante y fuera de los procesos electorales convocados”.

Señala, además, que con esta propuesta se dota al pleno de la máxima autoridad electoral una herramienta fundamental para “autocomponerse” en caso de que uno de sus cinco integrantes haya terminado su mandato y que su sucesor no esté disponible, ya sea porque no ha sido escogido por el organismo correspondiente o porque circunstancias externas impidieron su elección.

Agrega que se busca que el JNE trabaje permanentemente con la totalidad de sus miembros “ al preverse la continuidad en el cargo con la asunción de su primer suplente mientras no se nombre su sucesor titular ”.

De esta manera, prosigue el documento, “se logra dotar de integridad al funcionamiento del Pleno, de forma tal que no generen ‘vacíos’ o ‘huecos’ en su conformación de cinco miembros, garantizando siempre el quorum máximo para la toma de decisiones, lo que a su vez garantiza que estas decisiones gocen de mayor legitimidad y credibilidad ante los administrados”.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, el pleno está compuesto por cinco personas: el presidente del JNE, electo entre los vocales de la Corte Suprema, el representante de las Junta de Fiscales Supremos, el representante del Colegio de Abogados, el representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas, y el representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas.

Todos ellos tienen un mandado de cuatro años y son elegidos por votación. Además, se tiene que escoger a dos suplentes, quienes ahora deberán ocupar el cargo del principal, cuando este termine su periodo, si es que los organismos encargados no han elegido al reemplazo.

“ El mandato de los miembros suplentes se extiende hasta que tomen posesión los miembros titulares elegidos por las instituciones correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades de ley ”; dice la modificación que tendría la Ley Orgánica del JNE en su artículo 17.

El JNE estuvo a punto de quedar sin quorum en pleno proceso electoral

El problema con el sistema del JNE, que ahora ha sido modificado con la aprobación del texto sustitutorio, es que, si una de los organismos no escogía al reemplazo de su representante en el pleno, este corría el riesgo de quedarse sin quorum, ya que para sesionar se necesita a cuatro de los cinco integrantes.

Por ejemplo, en setiembre del año pasado, para las Elecciones Generales 2021, el pleno estuvo a punto de no seguir sesionando. El magistrado Ezequiel Chávarry, quien representaba a las facultades de Derecho de las universidades públicas, terminaba su mandato el 6 de ese mes y la Junta de Decanos no había elegido a su reemplazo.

No solo eso. Desde julio, el pleno del JNE se había quedado sin el representante del Colegio de Abogados, entidad que, a setiembre del año pasado, no escogía a su nuevo magistrado debido a riñas internas. El asunto es que, sin quorum, el pleno no podía sesionar ni emitir resoluciones o ver litigios electorales y administrativos.

Al final, a fines de setiembre, las facultades de Derecho de las universidades públicas lograron transar y escogieron al abogado Jovián Valentín Sanjinez Salazar para que los represente en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que pudo retomar sus atribuciones jurisdiccionales al alcanzar el quórum mínimo.

