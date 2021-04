Zenaida Solís: Guzmán no va a atornillarse a la presidencia del Partido Morado

La congresista y miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Morado (PM), Zenaida Solís, se manifestó sobre el pronunciamiento de un grupo de militantes de la organización que pide una reestructuración.

Solís solicitó calma a la militancia del partido y aseguró que pueden resolver los problemas con diálogo. Del mismo modo, señaló que Julio Guzmán no pretende mantenerse en la presidencia del Partido Morado.

“Debemos tener un poco de calma, entendernos todos y no destruir el partido con acusaciones que no tienen caso. Julio Guzmán no ha dicho que va a atornillarse a la presidencia del Partido Morado . No lo ha dicho, no está en su cabeza”, indicó en diálogo con Canal N.

Asimismo, la parlamentaria dijo que no ha visto un documento firmado por 500 militantes morados, sino solo por 100. En ese sentido, explicó que el representante de la organización, Pedro Gamio, y el líder de esta militancia, Marco Zevallos, se están apresurando e intentan violar los estatutos.

“Cuando todavía estamos contando actas estamos iniciando apenas un proceso de evaluación para una reestructuración cabal y completa y los estatutos dicen que el cambio de autoridades es en la cumbre partidaria”, agregó.

Además, Solís enfatizó en que Zevallos ha pedido que se vayan los miembros del CEN por las supuestas decisiones que habría tomado durante la campaña electoral del partido. Sobre este punto explicó que el Comité Ejecutivo Nacional no decidió nada en este proceso.

“ El CEN no ha tomado decisiones en campaña, la decisión la tomó el comando de campaña. A quien toca desaprobar es al comando de campaña . A Julio le valoro su trabajo, ha dejado la vida entera, lo he visto trabajar como nadie. Ni Zeballos ni Gamio han trabajado la décima parte de lo que trabajó Julio, pero él se equivocó, es humano, eligió mal”, aseveró.

Bases reclaman renuncia de dirigencia

El último martes 20 de abril Gamio se refirió al pronunciamiento del grupo de militantes que solicita la refundación del partido liderado por Julio Guzmán.

“ El señor Zevallos no goza de respaldo, en cuanto a su persona, porque consideran que él es parte del problema del grupo que ha hecho todo este manejo tan controvertido del Partido Morado, hundiendo una esperanza que hoy hubiera sido tan importante, porque hubo una construcción de una política de centro”, dijo en diálogo con Canal N.

No obstante, manifestó que las bases del grupo político exigieron que los miembros de la dirigencia den un paso al costado para refundar la organización. Ello, luego de los resultados de las últimas elecciones.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.