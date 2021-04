Restricciones contra Jaime Yoshiyama se revisarán en etapa intermedia

El pedido de impedimento de salida por 36 meses contra Jaime Yoshiyama Tanaka, acusado en el caso Cócteles (Odebrecht), será revisado en etapa intermedia. Es decir, una vez se instalen las audiencias para evaluar la acusación presentada por Domingo Pérez en marzo pasado .

Esta decisión provino del magistrado Víctor Zúñiga Urday, quien tiene a su cargo todas las incidencias relacionadas al caso de Keiko Fujimori y otros involucrados por haber cometido distintos delitos como lavado de activos, asociación ilícita, entre otros acorde a la postura del Ministerio Público.

En principio, cabe precisar, hubo un solo pedido de impedimento y restricciones para Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza Popular en 2011.

Poco después de que venciera la medida de arresto domiciliario de Yoshiyama, el fiscal Pérez pidió desde septiembre de 2020 que no salga del país. No obstante, debido a la carga procesal del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria así como las recusaciones (intentos para apartarlo del caso) contra Víctor Zúñiga, la audiencia no pudo instalarse sino hasta este miércoles.

Debido a que la audiencia se instaló luego de que en marzo en la acusación fiscal se solicitaba lo mismo (impedimento y restricciones) para Yoshiyama, el juez Zúñiga declaró que no era necesario emitir pronunciamiento sobre el pedido previo (2020) .

“Se declara sustracción de la materia”, añadió el magistrado, aclarando a su vez que el último pedido de impedimento formulado en acusación será revisado en su etapa correspondiente (control de acusación).

El fiscal adjunto Edgar Huayta anunció que apelará para que pueda efectuarse el reemplazo del requerimiento hecho en 2020 por el de 2021. La defensa de Yoshiyama, Humberto Abanto, sin embargo, afirmó estar de acuerdo con la decisión del juez.

Por este caso, el fiscal Pérez solicitó penas de 30 años de prisión para Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Pier Figari, y otros integrantes del “núcleo duro” de la organización criminal que habría operado en las campañas presidenciales del fujimorismo en 2011 y 2016.

