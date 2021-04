Carlos Ramos, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), se pronunció sobre la reactivación del proceso que elegirá a los nuevos miembros del mencionado Tribunal y lo calificó de “precipitado”, al cual “quizá no se le otorgue la seriedad de caso”.

En noviembre del año pasado, la comisión que escogería a los nuevos integrantes se paralizó en medio de las protestas por el golpe parlamentario que dio Manuel Merino. Aquel entonces, cinco bancadas se retiraron del grupo de trabajo y Acción Popular planteó su desactivación. Sin embargo, el martes 20 de abril, durante un pleno especial, se decidió retomar el concurso púbico con 98 votos a favor.

“ La sensación que yo tengo es que se trata, en este último periodo, de un proceso excesivamente veloz, muy rápido, precipitado , que quizá no se le otorgue la seriedad y la formalidad del caso a la labor que debe cumplir la comisión del Congreso (la cual seleccionará a los nuevos integrantes)”, declaró Ramos en diálogo con RPP.

Se refirió, además, al hecho de que en el grupo de trabajo no todos son abogados experimentados. “Miren, por ejemplo, a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Tienen que llevar a cabo una labor muy pulcra que le está tomando meses con el propósito de separar a malos jueces del sistema de justicia o de sancionarlos. Y también tienen que tomarse su tiempo para elegir a nuevos jueces. Ojo que la JNJ está integrada únicamente por letrados, a diferencia de lo que ocurre en la comisión”.

Asimismo, señaló: “ Esto no es una crítica, simplemente una constatación . (En la comisión) son solamente tres o cuatro abogados, hasta donde sé. Mientras tanto, los demás son de otras posiciones muy respetables. Eso significa que no conocen el tema, no tienen conocimiento técnico, no conocen a los candidatos ni su trayectoria”.

Agregó que es cierto que elegir a los nuevos magistrados es una potestad que tiene el Parlamento, pero que “el problema es el momento, el estilo”, y que en este proceso ha habido discusiones. Puso el ejemplo de lo ocurrido con un grupo de postulantes que fue retirado sin que les expliquen claramente los motivos.

“Luego también está el momento político. No puede negarse que hay una nueva conformación del poder, tanto del Ejecutivo como del Congreso, ya prácticamente en proceso de verificación. Y no puede negarse que hay un debate sobre el Tribunal Constitucional, sobre su conformación”, añadió.

Magistrados del TC con mandato vencido

Los actuales magistrados del Tribunal Constitucional son Ernesto Blume, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña. Ellos tenían que haber dejado su cargo en junio del 2019, pero siguen al mando porque el Parlamento no ha escogido a sus reemplazos, y ya van a cumplir dos años con mandato vencido.

“ Nosotros, en realidad, estamos a la espera de nuestra sustitución . Nuestro mandato se encuentra vencido, pero naturalmente esto tiene que darse en el marco de la prudencia, del respeto de la Constitución, de la legalidad”, expresó Ramos.

En esa misma, línea, manifestó que la elección de nuevos miembros “no solamente se trata de una atribución pura y simple del Congreso, sino también se trata de una atribución que está asignada con características, con determinados rasgos y formas ”.

Para Ramos, no es posible que en un tiempo tan corto (hasta julio, que termina este periodo legislativo) se pueda hacer una evaluación óptima para que el Parlamento escoja a los nuevos magistrados. Además, esto se debe realizar respetando la meritocracia y el escrutinio público.

“La comisión está conformada tal cual, pero necesita de una asesoría especial, de la participación de letrados miembros del Congreso. Eso toma tiempo. No se puede hacer en tan pocas semanas”, concluyó.

