Vásquez sobre Vizcarra: “Los casos de corrupción se van a ver con igualdad”

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, se refirió a las críticas por parte de Martín Vizcarra y Edgar Alarcón debido a los procesos parlamentarios que se les siguió a ambos y culminaron con la inhabilitación del expresidente y la suspensión del legislador de Unión por el Perú.

“Fue una feliz coincidencia, por llamarlo así, que lleguen los dos casos juntos y demostrarle a toda la población que no hay interés por proteger a nadie, y que acá los casos de corrupción se van a ver con igualdad ”, dijo en diálogo con La Mula.

En cuanto a la inhabilitación por diez años contra Vizcarra Cornejo, la titular del Parlamento comentó que fue una decisión “oportuna”, porque plantea el escenario a próximos gobernantes de lo que podría ocurrir si utilizan el poder para su beneficio.

“ Creo que ha sido muy oportuna (la sanción) y tiene un mensaje muy claro , que le deje claro a cualquier gobernante que estar frente a un poder del Estado no puede ser para beneficiarse él, su familia, para intereses propios. Es importante en esa medida la decisión que hemos tomado”, sostuvo.

“He sido rigurosa con respetar el debido proceso”

Asimismo, manifestó que se respetó el “debido proceso” contra el exmandatario y virtual congresista por Somos Perú. Por ello, indicó que Martín Vizcarra tiene el derecho de acudir a instancias internacionales para revertir la decisión del Congreso.

“Con la sanción que hemos emitido, hemos terminado con un proceso de juicio político. Las acciones que pueda llevar adelante es cuestión de él. Creo que hemos respetado. En lo que a mí compete, he sido muy rigurosa con respetar el debido proceso, los plazos establecidos por la norma y he respetado su derecho a la defensa ”, refirió.

Por otro lado, al ser consultada por presuntas diferencias que habría entre Vizcarra Cornejo y el virtual parlamentario fujimorista Alejandro Aguinaga, quien también se vacunó irregularmente, precisó que se le dio primacía al primero por la implicancia del caso.

“En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se decide priorizar este caso porque habían hasta tres denuncias concretas planteadas contra el señor Vizcarra. No tengo conocimiento si ya han ingresado denuncias contra el señor Aguinaga. En ese entonces, me parece que este no estaba en ningún cargo público, en cambio, al señor Vizcarra sí se le está juzgando porque se vacunó cuando era presidente de la República ”, apuntó.

Vásquez envió oficio al JNE sobre inhabilitación de Vizcarra

Mirtha Vásquez, en su calidad de presidenta del Congreso, envió un oficio al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), José Luis Salas, para comunicarle sobre la inhabilitación de Martín Vizcarra, quien no podría asumir como legislador antes del 28 de julio.

En el documento, se detalló los pormenores del caso y la resolución parlamentaria a fin de que Salas Arenas “ adopte las acciones que correspondan , de conformidad con sus atribuciones”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.