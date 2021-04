Salvo el Frente Amplio, bancadas reintegraron Comisión Especial del TC

Con 98 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, el pleno del Congreso de la República decidió reconformar la Comisión Especial que seleccionará a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC) para un nuevo periodo.

Es así que la mayoría de parlamentarios respaldó seguir con el concurso de esta comisión a pesar de que el proceso anterior estuvo plagado de vicios y fue paralizado luego de la crisis política generada por el golpe de Estado del propio Poder Legislativo el 9 de noviembre.

Cabe recordar que, tras la toma inconstitucional de Manuel Merino para su régimen de facto, las bancadas del Frente Amplio, Somos Perú, Partido Morado y Alianza para el Progreso decidieron retirar a sus representantes de la Comisión Especial.

No obstante, este martes 20 de abril, con excepción del Frente Amplio, las otras tres bancadas estuvieron a favor de reconformar la Comisión Especial pese a que varias organizaciones advirtieron que su concurso no garantizaba transparencia y presentaba serias anomalías.

En efecto, el congresista Enrique Fernández Chacón, del Frente Amplio, criticó que las otras 10 bancadas quieran reconformar la cuestionada comisión, ya que, de acuerdo al legislador, lo único que cambió, con referencia al año anterior, es el proceso de Elecciones Generales 2021.

Asimismo, calificó de “absurdo” que se decida seguir con el concurso para elegir a magistrados del TC. Además, dijo que habría “un cálculo político” en esta decisión.

“ Para mí, hay un cálculo político de por medio porque curiosamente después de haber desactivado o paralizado la comisión ahora quieren reactivarla y a la brevedad posible. Esto no es así. Las cosas tienen sus plazos. Se tuvo que hacer en el momento oportuno”, declaró durante su intervención en el Pleno.

En esa misma línea, Fernández agregó que ya existe un nuevo congreso electo y que “es lógico dejar que quienes vienen” se encarguen del concurso para sustituir a los actuales miembros del TC.

“Es cierto que los magistrados ya cumplieron su mandato, pero recién lo recordamos. La última vez que hablamos de esto fue en diciembre. Estamos cerca del mes de mayo y volvemos a hablar de lo mismo, curiosamente después de los resultados electorales. No creo que ahora se pueda hacer una tarea importante y menos que le sirva de pretexto para acusar de esto al comunismo. Esto no es así. No asusten a la gente”, añadió el legislador.

